У Києві шахрай перепродав чужу квартиру за 1,5 млн грн



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Зловмисник підробив договір купівлі-продажу квартири

Київською місцевою прокуратурою №10 повідомлено про підозру чоловіку за фактом шахрайського заволодіння квартирою у Голосіївському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний разом із невстановленими слідством особами підробив та в подальшому використав підроблений договір купівлі-продажу квартири по проспекту Академіка Глушкова у Києві, що належала потерпілій особі.

В подальшому, з метою отримання прибутку від продажу одержаного в шахрайський спосіб майна, вказану квартиру на підставі підроблених документів відчужено на користь третіх осіб, чим завдано шкоду потерпілому на загальну суму 1,452 млн грн.

Під час розслідування чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозрюваному за клопотанням місцевої прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

На незаконно відчужену квартиру накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.