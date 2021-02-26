Громаді Києва повернули земельні ділянки вартістю 40 млн грн

Товариство отримало землю в оренду для експлуатації та обслуговування споруд автомобільної стоянки

Суд визнав незаконним рішення Київради передачу двох земельних ділянок в оренду приватному товариству

Київська місцева прокуратура № 3 забезпечила виконання судового рішення про визнання незаконним та скасування рішення Київради, яким дві земельні ділянки вартістю понад 40 млн грн у Деснянському районі столиці надано в оренду приватному товариству.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Установлено, що рішенням Київради земельні ділянки площею 1,3 га по проспекту Романа Шухевича в порушення вимог земельного та містобудівного законодавства, без проведення земельних торгів та без внесення змін до Генерального плану Києва були передані товариству в оренду для експлуатації та обслуговування споруд автомобільної стоянки, які займають менше 1% площі виділених земельних ділянок. Крім того, вказані ділянки були виключені з переліку озеленених територій загального користування Києва.

Враховуючи викладене, Київська місцева прокуратура № 3 заявила позов про визнання незаконним і скасування рішення Київради, однак Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позову.

За результатами розгляду апеляційної скарги столичної прокуратури Північний апеляційний господарський суд погодився з правовою позицією прокурора, скасував незаконне рішення Київради, а договір оренди землі, укладений між Київрадою та суб'єктом господарювання, визнав недійсним.

Наразі вказане рішення суду реально виконано. До Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про припинення права оренди за товариством на спірні земельні ділянки.

Нагадаємо, Київська місцева прокуратурою №1 у судовому порядку вимагає визнати незаконним та скасувати рішення Київської міської ради про передачу в оренду земельної ділянки, розташованої на проспекті Академіка Глушкова біля Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ), вартістю понад 16 млн грн.