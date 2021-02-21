Експерти пояснили, як безкоштовно отримати земельну ділянку (детальна інструкція)

Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян можлива лише за певних умов

Кожен громадян України має право на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної і комунальної власності.

Експерти пояснили основні правові питання у сфері земельних відносин, пише finance.ua.

Безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної і комунальної власності:

для ведення особистого селянського господарства – не більше 2 гектарів;

для ведення садівництва – не більше 12 соток;

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у селах – не більше 25 соток, в селищах – не більше 15 соток, в містах – не більше 10 соток;

для індивідуального дачного будівництва – не більше 10 соток;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 1 сотки;

для ведення фермерського господарства – в розмірі земельного паю, визначеного для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство.

Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян можлива лише один раз по кожному виду використання. Це означає, що ви маєте право отримати у приватну власність до шести земельних ділянок різного цільового призначення.

Алгоритм дій:

Потрібно визначитися, де саме ви хочете отримати земельну ділянку та для яких цілей. У цьому може допомогти Публічна кадастрова карта

Звернутися до сільської, селищної, міської ради (якщо питання стосуються земель комунальної власності, які розташовані в населених пунктах) або до Держгеокадастру (якщо питання стосується земельних ділянок для сільськогосподарських потреб).

Необхідні документи: копія документа, що посвідчує особу; клопотання із зазначенням цільового призначення ділянки та її орієнтовні розміри; графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування ділянки (виготовити графічні матеріали ви можете власноруч за допомогою Публічної кадастрової карти або звернутися до фахівців системи безоплатної правової допомоги); у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб, потрібно погодження землекористувача; у разі отримання ділянки для ведення фермерського господарства, необхідні документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі.

Терміни. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову в його наданні.

Замовити розроблення проєкту землеустрою у землевпорядній організації. У договорі має бути визначена вартість та строки виконання робіт. Проєкт землеустрою обов’язково треба погодити із територіальним органом Держгеокадастру та управлінням з питань містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації або місцевої ради.

Зареєструвати ділянку у Державному земельному кадастрі. Звернутися до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки із:

заявою про внесення відомостей до Держземкадастру;

оригіналами погодженого проєкту землеустрою та (за потреби) позитивного висновку експертизи;

документацією із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

Протягом 14 робочих днів розглядають документи та на підтвердження державної реєстрації видають заявнику безоплатно витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Для цього необхідно надати до місцевої ради або територіального органу Держгеокадастру:

клопотання про затвердження проєкту землеустрою;

екземпляр погодженого проєкту землеустрою;

витяг з Держземкадастру про земельну ділянку.

Державна реєстрація права власності тепер вже вашої земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Детальніше за посиланням.