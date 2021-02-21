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    Експерти пояснили, як безкоштовно отримати земельну ділянку (детальна інструкція)

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    Українці мають право отримати у приватну власність до шести земельних ділянок різного цільового призначення - Експерти пояснили, як безкоштовно отримати земельну ділянку (детальна інструкція)
    Українці мають право отримати у приватну власність до шести земельних ділянок різного цільового призначення

    Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян можлива лише за певних умов

    Кожен громадян України має право на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної і комунальної власності.

    Експерти пояснили основні правові питання у сфері земельних відносин, пише finance.ua.

    Безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної і комунальної власності:

    • для ведення особистого селянського господарства – не більше 2 гектарів;
    • для ведення садівництва – не більше 12 соток;
    • для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у селах – не більше 25 соток, в селищах – не більше 15 соток, в містах – не більше 10 соток;
    • для індивідуального дачного будівництва – не більше 10 соток;
    • для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 1 сотки;
    • для ведення фермерського господарства – в розмірі земельного паю, визначеного для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство.

    Передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян можлива лише один раз по кожному виду використання. Це означає, що ви маєте право отримати у приватну власність до шести земельних ділянок різного цільового призначення.

    Алгоритм дій:

    • Потрібно визначитися, де саме ви хочете отримати земельну ділянку та для яких цілей. У цьому може допомогти Публічна кадастрова карта
    • Звернутися до сільської, селищної, міської ради (якщо питання стосуються земель комунальної власності, які розташовані в населених пунктах) або до Держгеокадастру (якщо питання стосується земельних ділянок для сільськогосподарських потреб).

    Необхідні документи: копія документа, що посвідчує особу; клопотання із зазначенням цільового призначення ділянки та її орієнтовні розміри; графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування ділянки (виготовити графічні матеріали ви можете власноруч за допомогою Публічної кадастрової карти або звернутися до фахівців системи безоплатної правової допомоги); у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб, потрібно погодження землекористувача; у разі отримання ділянки для ведення фермерського господарства, необхідні документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі.

    Терміни. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову в його наданні.

    Замовити розроблення проєкту землеустрою у землевпорядній організації. У договорі має бути визначена вартість та строки виконання робіт. Проєкт землеустрою обов’язково треба погодити із територіальним органом Держгеокадастру та управлінням з питань містобудування та архітектури місцевої державної адміністрації або місцевої ради.

    Зареєструвати ділянку у Державному земельному кадастрі. Звернутися до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки із:

    • заявою про внесення відомостей до Держземкадастру;
    • оригіналами погодженого проєкту землеустрою та (за потреби) позитивного висновку експертизи;
    • документацією із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа.

    Протягом 14 робочих днів розглядають документи та на підтвердження державної реєстрації видають заявнику безоплатно витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

    Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Для цього необхідно надати до місцевої ради або територіального органу Держгеокадастру:

    • клопотання про затвердження проєкту землеустрою;
    • екземпляр погодженого проєкту землеустрою;
    • витяг з Держземкадастру про земельну ділянку.

    Державна реєстрація права власності тепер вже вашої земельної ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Детальніше за посиланням.

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    Теги: земля документи фермерське господарство майно реєстрація
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