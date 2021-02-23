Київрада знову відкладає питання про скандальне будівництво Меморіалу в Бабиному Яру

Кличко пропонує провести депутатські слухання, де Фонд «Бабин Яр» представить концепцію проекту

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до депутатів із закликом перенести розгляд питання про виділення земельних ділянок для облаштування вхідної групи майбутнього Меморіалу в Бабиному Яру. І запропонував спочатку провести депутатські слухання щодо концепції проекту. Про це мер заявив на початку засідання Київради.

«Великий резонанс і обговорення в суспільстві отримала тема Меморіалу в Бабиному Яру. Чимало і спекуляцій довкола цього. Тому я пропоную не розглядати на сьогоднішньому засіданні і перенести питання виділення земельних ділянок для облаштування вхідної групи майбутнього Меморіалу. І спочатку провести окремі депутатські слухання, де Фонд «Бабин Яр» представить концепцію проекту та відповість на запитання, що хвилюють депутатів Київради», – сказав Кличко.

Також, за словами мера Києва, важливо, аби реалізація цього проекту відбувалася спільно та під контролем держави.

Сьогодні проходить пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання. У порядку денному засідання понад 300 питань, більшість яких – земельні.

Зокрема, Київрада планує розглянути питання про передачу Благодійній організації «Фонд пам’яті «Бабин Яр» в оренду трьох земельних ділянок на вул. Юрія Іллєнка.

Нагадаємо, 11 лютого на пленарному засіданні Київської міської ради планувалося розглянути питання про передачу Благодійній організації «Фонд пам’яті «Бабин Яр» в оренду земельних ділянок. Це питання викликало неоднозначні дискусії в багатьох фракціях.

Тоді мер ухвалив рішення зняти це резонансне питання з порядку денного, і доручив прокомунікувати з громадою Києва таким чином, щоб вийти на підтримку більшості фракцій.

Нагадаємо, група авторів під керівництвом скандального російського режисера Іллі Хржановського представила художню концепцію майбутнього Меморіального комплексу «Бабин Яр».

Раніше українські євреї висловили рішучу незгоду з проєктом Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», ініційованим та фінансованим російськими мільярдерами, як таким, що має стати зброєю для російської пропаганди у її прагненні дискредитувати нашу державу в світі.

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