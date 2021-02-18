Прокуратура вимагає повернути столичній громаді земельну ділянку біля ВДНГ

Земельну ділянку вартістю 16 млн грн біля ВДНГ без торгів передали в оренду товариству

Прокуратура просить суд визнати незаконне рішення Київради про передачу землі в оренду

Київська місцева прокуратурою №1 у судовому порядку вимагає визнати незаконним та скасувати рішення Київської міської ради про передачу в оренду земельної ділянки, розташованої на проспекті Академіка Глушкова біля Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ), вартістю понад 16 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що Київрада без проведення земельних торгів прийняла рішення про передачу в оренду товариству земельної ділянки, яка більш ніж в 84 рази перевищує площу нерухомого майна, яке на ній розташоване.

За таких обставин отримання в оренду земельної ділянки комунальної власності передбачає дотримання процедури проведення земельних торгів у порядку, визначеному земельним законодавством.

З огляду на вказане, Київська місцева прокуратура №1 звернулася до Господарського суду Києва з позовом про визнання незаконним і скасування рішення Київської міської ради, розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки столичній громаді.

Нагадаємо про ще один конфлікт навколо землі ВДНГ.

Нещодавно ЗМІ повідомили про намагання ПП «Віді-Мистецтво» через суд привласнити земельну ділянку «Експоцентру».

Компанія «Віді-Мистецтво» заявила, що оприлюднена «Експоцентром» інформація не вiдповiдає дiйсностi, умисно перекручує обставини справи по cyті та спрямована на маніпулювання суспільною думкою і здійснення неправомірного тиску на суд.

4 лютого Північний апеляційний господарчий суд розглянув справу про земельний конфлікт між державним комплексом «Експоцентр України» та приватною компанією «Віді-Мистецтво». Судді відхилили скаргу «Експоцентру» і земельна ділянка державного комплексу перейшла в користування приватній компанії «Віді-Мистецтво».



