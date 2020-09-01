За два місяці «герої парковки» поповнили бюджет Києва майже на 2,7 млн грн графіка



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Інспекція з паркування евакуює автомобіль порушників

Найчастіше порушення - зупинка на пішохідному переході

Протягом липня-серпня 2020 року за порушення правил паркування транспортних засобів до столичного бюджету надійшло 2,677 млн грн штрафів. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури.

Серед найчастіших порушень:

зупинка на пішохідному переході (15026 постанов);

зупинка на виїзді з прилеглих територій (5439 постанов);

зупинка на смугах громадського транспорту (4274 постанови).

«У середині серпня ми в тестовому режимі запустили функцію електронного звернення на отримання автомобіля через додаток Kyiv Smart City. Із 17 серпня за електронними заявами видано 1581 транспортний засіб. Завдяки цій функції черги в пунктах видачі зменшилися на 30%», – повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов.

Нагадаємо, що безпечно припаркувати автомобіль можна лише на спеціально відведених для цього майданчиках, сплативши за паркування в будь-який зручний спосіб:

у паркоматі,

мобільному додатку,

за допомогою SMS,

паркувального талону.

У разі порушень правил паркування й евакуації автомобіля сплатити штраф та оформити документи для видачі автомобіля можна за допомогою додатку Kyiv Smart City. У ньому слід перейти до вкладки «Міські сервіси» – «Сервіси водія» – «Евакуація» і ввести номер автомобіля та необхідні дані. Згідно з інструкціями можна забрати автомобіль зі штрафмайданчика.