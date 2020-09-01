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    За два місяці «герої парковки» поповнили бюджет Києва майже на 2,7 млн грн

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    Інспекція з паркування евакуює автомобіль порушників - За два місяці «герої парковки» поповнили бюджет Києва майже на 2,7 млн грн
    Інспекція з паркування евакуює автомобіль порушників

    Найчастіше порушення - зупинка на пішохідному переході

    Протягом липня-серпня 2020 року за порушення правил паркування транспортних засобів до столичного бюджету надійшло 2,677 млн грн штрафів. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури.

    Серед найчастіших порушень:

    • зупинка на пішохідному переході (15026 постанов);
    • зупинка на виїзді з прилеглих територій (5439 постанов);
    • зупинка на смугах громадського транспорту (4274 постанови).

    «У середині серпня ми в тестовому режимі запустили функцію електронного звернення на отримання автомобіля через додаток Kyiv Smart City. Із 17 серпня за електронними заявами видано 1581 транспортний засіб. Завдяки цій функції черги в пунктах видачі зменшилися на 30%», – повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Осипов.

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    Нагадаємо, що безпечно припаркувати автомобіль можна лише на спеціально відведених для цього майданчиках, сплативши за паркування в будь-який зручний спосіб:

    • у паркоматі,
    • мобільному додатку,
    • за допомогою SMS,
    • паркувального талону. 

    У разі порушень правил паркування й евакуації автомобіля сплатити штраф та оформити документи для видачі автомобіля можна за допомогою додатку Kyiv Smart City. У ньому слід перейти до вкладки «Міські сервіси» – «Сервіси водія» – «Евакуація» і ввести номер автомобіля та необхідні дані. Згідно з інструкціями можна забрати автомобіль зі штрафмайданчика.

    Київ бюджет штраф транспорт парковка
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