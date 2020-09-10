Шмигаль поінформував, коли Рада отримає проєкт Держбюджету-2021



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Прем’єр запевнив, що бюджет на 2021 рік буде ухвалено вчасно

Голова уряду, зазначив, що проєкт планується подати 15 вересня

Проєкт Державного бюджету на 2021 рік буде подано до Верховної Ради вже наступного тижня. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції у Херсоні, де він перебуває з робочим візитом.

Голова уряду, зазначив, що проєкт планується подати 15 вересня.

«15 вересня, як це передбачає закон, Мінфіном буде поданий до Ради проект бюджету на 2021 рік. Є основні параметри, вони сьогодні доопрацьовуються і дискутуються», – сказав Шмигаль.

Прем’єр запевнив, що бюджет на 2021 рік буде ухвалено вчасно.

Раніше Шмигаль сказав, який курс долара закладений в бюджеті на 2021 рік.

Нагадаємо, Мінфін спрогнозував дефіцит держбюдету на наступні три роки.

Як повідомлялося, Держбюджет за вісім місяців цього року недоотримав 20 млрд грн доходів.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, яким буде держбюджет-2021.

До слова, 25 серпня Рада проголосувала за підвищення «мінімалки».

7 серпня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.

Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».