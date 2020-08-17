У Києві стартувало голосування за проєкти Громадського бюджету
Кошторис Громадського бюджету-5 складає 170 млн грн
У понеділок, 17 серпня, о 9:00 у Києві стартувало електронне голосування за проєкти Громадського бюджету-5. Закінчиться голосування у Міжнародний день демократії – 15 вересня.
Проголосувати за проєкти ГБ можна на сайті: https://gb.kyivcity.gov.ua/. Необхідно натиснути «Переглянути проєкти» та обрати за допомогою фільтрів або за номером чи назвою в полі пошуку до 5 проєктів, які ви хочете підтримати.
Нагадуємо, кошторис Громадського бюджету-5 складає 170 млн грн.
Ці кошти міська влада виділяє для розвитку місцевого самоврядування, демократичних процесів прийняття рішень, громадянської активності та партнерської взаємодії, використовуючи ГБ як інструмент розвитку взаємодії влади з громадськістю.
На ГБ-5 рекордні понад 840 команд подали у різних сферах розвитку міста понад 1700 проєктів на загальну суму майже 1 млрд гривень.
До голосування допущено більше 1400 проєктів Громадського бюджету-5 на суму понад 715 млн грн.
До голосування допущені проєкти у категоріях:
- «Освіта, громадянське суспільство» – 722 проєкти,
- «Молодь, спорт» – 200,
- «ЖКГ (комунальне господарство, енергоефективність)» – 161,
- «Культура, туризм» – 66,
- «Здоров’я» – 50,
- «Соціальний захист, інклюзія» – 44,
- «Дороги, транспорт» – 32,
- «Екологія» – 30,
- «Експериментальні (інноваційні, міжтематичні)» – 26,
- «Інформаційні технології (ІТ)» – 22.
Найбільше на голосування пройшло проєктів:
- Дарницького району – 209,
- Шевченківського – 193,
- Оболонського – 182.
Загальноміських проєктів на голосуванні – 168.
Столична влада закликає киян долучатися до голосування.