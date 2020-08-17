У Києві стартувало голосування за проєкти Громадського бюджету



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Кошторис Громадського бюджету-5 складає 170 млн грн

У понеділок, 17 серпня, о 9:00 у Києві стартувало електронне голосування за проєкти Громадського бюджету-5. Закінчиться голосування у Міжнародний день демократії – 15 вересня.

Проголосувати за проєкти ГБ можна на сайті: https://gb.kyivcity.gov.ua/. Необхідно натиснути «Переглянути проєкти» та обрати за допомогою фільтрів або за номером чи назвою в полі пошуку до 5 проєктів, які ви хочете підтримати.

Нагадуємо, кошторис Громадського бюджету-5 складає 170 млн грн.

Ці кошти міська влада виділяє для розвитку місцевого самоврядування, демократичних процесів прийняття рішень, громадянської активності та партнерської взаємодії, використовуючи ГБ як інструмент розвитку взаємодії влади з громадськістю.

На ГБ-5 рекордні понад 840 команд подали у різних сферах розвитку міста понад 1700 проєктів на загальну суму майже 1 млрд гривень.

До голосування допущено більше 1400 проєктів Громадського бюджету-5 на суму понад 715 млн грн.

До голосування допущені проєкти у категоріях:

«Освіта, громадянське суспільство» – 722 проєкти,

«Молодь, спорт» – 200,

«ЖКГ (комунальне господарство, енергоефективність)» – 161,

«Культура, туризм» – 66,

«Здоров’я» – 50,

«Соціальний захист, інклюзія» – 44,

«Дороги, транспорт» – 32,

«Екологія» – 30,

«Експериментальні (інноваційні, міжтематичні)» – 26,

«Інформаційні технології (ІТ)» – 22.

Найбільше на голосування пройшло проєктів:

Дарницького району – 209,

Шевченківського – 193,

Оболонського – 182.

Загальноміських проєктів на голосуванні – 168.

Столична влада закликає киян долучатися до голосування.