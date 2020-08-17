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    У Києві стартувало голосування за проєкти Громадського бюджету

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    У Києві стартувало голосування за проєкти Громадського бюджету

    Кошторис Громадського бюджету-5 складає 170 млн грн

    У понеділок, 17 серпня, о 9:00 у Києві стартувало електронне голосування за проєкти Громадського бюджету-5. Закінчиться голосування у Міжнародний день демократії – 15 вересня.

    Проголосувати за проєкти ГБ можна на сайті: https://gb.kyivcity.gov.ua/. Необхідно натиснути «Переглянути проєкти» та обрати за допомогою фільтрів або за номером чи назвою в полі пошуку до 5 проєктів, які ви хочете підтримати.

    Нагадуємо, кошторис Громадського бюджету-5 складає 170 млн грн.

    Ці кошти міська влада виділяє для розвитку місцевого самоврядування, демократичних процесів прийняття рішень, громадянської активності та партнерської взаємодії, використовуючи ГБ як інструмент розвитку взаємодії влади з громадськістю.

    На ГБ-5 рекордні понад 840 команд подали у різних сферах розвитку міста понад 1700 проєктів на загальну суму майже 1 млрд гривень.

    До голосування допущено більше 1400 проєктів Громадського бюджету-5 на суму понад 715 млн грн.

    До голосування допущені проєкти у категоріях:

    • «Освіта, громадянське суспільство» – 722 проєкти,
    • «Молодь, спорт» – 200,
    • «ЖКГ (комунальне господарство, енергоефективність)» – 161,
    • «Культура, туризм» – 66,
    • «Здоров’я» – 50,
    • «Соціальний захист, інклюзія» – 44,
    • «Дороги, транспорт» – 32,
    • «Екологія» – 30,
    • «Експериментальні (інноваційні, міжтематичні)» – 26,
    • «Інформаційні технології (ІТ)» – 22.

    Найбільше на голосування пройшло проєктів:

    • Дарницького району – 209,
    • Шевченківського – 193,
    • Оболонського – 182.

    Загальноміських проєктів на голосуванні – 168.

    Столична влада закликає киян долучатися до голосування.

    Київ бюджет самоврядування кияни
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