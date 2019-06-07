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    Громадський бюджет Києва: визначено рекордну кількість переможців

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    Громадський бюджет Києва: визначено рекордну кількість переможців

    Офіційного оголошення переможців ще не було

    У четвер, 6 червня, завершилося голосування за проєкти Громадського бюджету-2020.

    За попередніми даними, у рамках Громадського бюджету визначено рекордну кількість проектів-переможців – 559.  

    Загалом цьогоріч до голосування було допущено 1578 проектів. На сайті проголосувало 191 712 осіб, віддавши за вподобані проекти 654 651 голос, повідомляє Вечірній Київ. 

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    Для порівняння у ГБ-2019 було 341 проєкт-переможець, а проголосувало близько 155 тисяч киян.

    Трійка проєктів-лідерів за рейтингом

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    Трійка проєктів-лідерів за кількістю голосів

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    Офіційного оголошення переможців ще не було.

    Як повідомлялося раніше, близько 55% кияни віддали свої голоси за проєкти у галузі «Освіта». Далі за популярністю йдуть «Спорт» – 12%, «Культура, туризм» – 9%, «Комунальне господарство, енергозбереження» – 5%, «Публічний простір» – 4%, «Охорона здоров'я» – 3%, «Громадянське суспільство» – 3%, «Соціальний захист» – 2%, «Безпека» – 2%, «Екологія» – 2%, «Інше» – 1%, «Дороги, транспорт» – 1%, «IT (інформаційні технології)» – 1%.

    Цього року кошторис Громадського бюджету-4 складає 160 млн грн.

    Громадський бюджет – це інструмент активних громадян для зміни Києва на краще. Голосування за проєкти відбувається виключно в електронний спосіб, що дозволяє гарантувати повну впевненість у чесності результатів. Проєкти, за які кияни віддадуть найбільше голосів, будуть реалізовані містом під контролем команд та громадськості.
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