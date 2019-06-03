Голосування за проекти Громадського бюджету наближається до фінішу



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До завершення голосування три дні

До завершення голосування за проекти Громадського бюджету-2020 залишилося три дні. Про це нагадав перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник у відеозверненні у Facebook.

«Маємо приємну новину: на 19-й день у Громадському бюджеті Києва-4 побито рекорд попередніх років! Наразі 154 тисяч киян вже віддали більше 514 тисяч голосів», – повідомив Поворозник.

За три дні до завершення голосування приблизна кількість проектів-переможців – понад 530 проектів.

Наразі близько 55% кияни віддали свої голоси за проекти у галузі «Освіта». Далі за популярністю йдуть «Спорт» – 12%, «Культура, туризм» – 9%, «Комунальне господарство, енергозбереження» – 5%, «Публічний простір» – 4%, «Охорона здоров'я» – 3%, «Громадянське суспільство» – 3%, «Соціальний захист» – 2%, «Безпека» – 2%, «Екологія» – 2%, «Інше» – 1%, «Дороги, транспорт» – 1%, «IT (інформаційні технології)» – 1%.

Нагадаємо, до голосування в ГБ допущено 1578 громадських проектів з різних сфер розвитку Києва від 632 команд. Громадський бюджет – це інструмент активних громадян для зміни Києва на краще. Голосування за проекти відбувається виключно в електронний спосіб, що дозволяє гарантувати повну впевненість у чесності результатів. Проекти, за які кияни віддадуть найбільше голосів, будуть реалізовані містом під контролем команд та громадськості.

«Зробимо разом наше місто, район та двір кращими! Долучайтеся до голосування!» – закликав Поворозник.

Для того, щоб проголосувати, потрібно зайти на сайт: https://gb.kyivcity.gov.ua/(рекомендовано в режимі інкогніто), обрати вкладку «Проекти» та натиснути «ГБ 2020». Проекти можна обрати за допомогою фільтрів або за номером чи назвою в полі пошуку. Голосування електронне, тож авторизуватися потрібно через BankID «ПриватБанку» або Національного банку України (НБУ), або Електронний цифровий підпис (ЕЦП) у вікні сервісу КИЇВ ІD. Після підтвердження особи банком чи адміном ЕЦП система поверне на сторінку проекту, а кнопка «Проголосувати» стане активною. Власники картки киянина авторизуються через «Ощадбанк». У цьому році можливість проголосувати отримали власники банківської картки Monobank, авторизуючись через BankID «ПриватБанку» (див. відео-інструкцію).

Якщо у вас виникають питання чи проблеми з голосуванням, обов'язково звертайтеся до служби підтримки на електронну пошту:[email protected]і за телефоном: (044) 366-80-12.

Нагадаємо, 15 травня у Києві стартувало електронне голосування за проекти Громадського бюджету-4. Останній день голосування – 6 червня 2019 року. До голосування допущено 1583 проекти Громадського бюджету-4 на суму понад 746 млн грн.