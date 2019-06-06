Смертей в метро поменшає: станції київської підземки обладнають дефібриляторами



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Дефібрилятор рятує життя при раптовій зупинці серця

За півроку у метро внаслідок раптової зупинки серця померли 15 людей

Щонайменше 12 станцій київського метрополітену обладнають апаратами для «перезапуску» серця, а персонал підземки навчать надавати першу допомогу при травмах та невідкладних станах.

Про це повідомила засновниця ініціативи «РеаніМетро» Марія Назарова.

За її словами, встановлення дефібриляторів на станціях стане можливим завдяки перемозі проектів, поданих ініціативою «РеаніМетро» до Громадського бюджету Києва.

«Сьогодні ми можемо сказати, що як мінімум 12 станцій київського метро будуть обладнані дефібриляторами, бо так хочуть кияни, бо вони віддали відповідну кількість голосів», - зазначила Назарова.

Вона додала, що за півроку у метро внаслідок раптової зупинки серця померли 15 людей. І це тільки та кількість, що потрапила в ЗМІ, а насправді, можливо, їх було більше, сказала активістка.

Очікується, що проект буде втілено в життя до кінця 2020 року, а його результати мають бути загальнодоступними: будь-який пасажир метро зможе скористатись дефібрилятором, адже це не потребує спеціальних знань, а якщо на станції станеться нещасний випадок, поруч завжди буде навчений надавати першу допомогу працівник метрополітену з якісною аптечкою.

Нагадаємо, у лютому 2019 року на сайті Київської міської ради з’явилася петиція з пропозицією встановити на станціях київського метрополітену дефібрилятори.

Активісти подали відповідний проект на Громадський бюджет і метро надало необхідний лист підтримки.

Джерело: Укрінформ