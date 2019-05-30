У Вінниці визначено переможців конкурсу «Бюджет шкільних проектів»



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28 травня 2019 року у молодіжному центрі «Квадрат» (вул. Театральна, 15) відбувся захист учнівських проектів конкурсу «Бюджет шкільних проектів»

Загалом на міський етап подано 21 проект, з них 4 - малі (до 50 тис. грн) та 17 - великих (до 100 тис. грн). Усі вони здобули найбільшу кількість учнівських голосів на шкільному етапі конкурсу.

Конкурс «Бюджет шкільних проектів» у Вінниці приводиться вперше і є своєрідним інструментом залучення школярів до прийняття важливих рішень щодо розвитку своїх освітніх закладів, створення в них інфраструктури з урахуванням думки школярів, а також можливість для учнів реалізовувати свої ідеї з різних питань, що їх цікавлять.

«Вже сьогодні ми бачимо, що ця ініціатива міського голови Сергія Моргунова, що полягає в проведенні конкурсу шкільних проектів, – правильна і дуже корисна. Ми бачимо зацікавленість з боку учнів, а також те, що діти починають знаходити те, що потрібно саме шкільним громадам, вчаться грамотно і виважено відстоювати свої ідеї, щоб це приносило користь одноліткам», - сказала заступник міського голови Галина Якубович.

Відповідно до Положення про конкурс, проекти оцінювали члени Координаційної ради, до складу якої увійшли лідери учнівського врядування шкіл міста, представники структурних підрозділів Вінницької міської ради, представники громадських організацій.

Проекти оцінювались за такими критеріями: актуальність проекту для учнів, інноваційний потенціал, реалістичність та значущість очікуваних результатів, ефективність використання ресурсів та загальне враження від проекту.

За підсумками захисту проектів складено рейтинг проектів та визначено переможців. Кошти на їх реалізацію буде виділено з бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

Серед чотирьох малих проектів (до 50 тисю.грн) переможцями стали ідеї школи №1 під назвою «BULLYNGOFF.BE A FRIEND» та школи №7 «Шкільна риторика: ментальні карти й учнівський відеолекторій».

Серед великих проектів, яких загалом було подано 17, фінансування отримають 11. Серед них проекти:

«Знати, щоб вижити! Знати, щоб врятувати!» (ЗНЗ №3);

«Великий простір "Арт-зупинка" (ЗНЗ №23);

«Академія Z» (ЗНЗ №26);

«Арт-простір "ACTIV SCHOOL" (ЗНЗ №22);

«Наша школа - наш дім. Облаштування роздягалень біля спортзали» (ЗНЗ №10);

«Комфортне та користне навчання» (ЗНЗ №13);

«Шкільна бібліотека як сучасний інформаційно-ресурсний центр» (ЗНЗ №30);

«Актова зала - креативний арт-простір» (ЗНЗ №27);

«Велодрайв» (ЗНЗ №8).

З усіма проектами можна ознайомитись тут.