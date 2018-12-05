Гройсман розповів, хто має будувати Велику Окружну дорогу навколо Києва



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У планах влади будівництво Великої Окружної дороги навколо Києва протяжністю 230 км

Уряд готовий розглядати різноманітні механізми підтримки будівництва такої дороги

Кабінет міністрів України готовий допомогти з будівництвом Великої Окружної дороги навколо Києва. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні під час зустрічі із журналістами регіональних ЗМІ.

«Будь-яке місто має отримати окружну дорогу, в тому числі, і столиця. Уряд готовий розглядати різноманітні механізми підтримки. І я про це говорив і керівнику ОДА», - сказав прем’єр, відповідаючи на запитання про можливе будівництво Великої Окружної дороги навколо Києва протяжністю 230 км.

Гройсман додав, що питання побудови такої дороги потрібно вирішувати разом Києву, Київській області і уряду.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2018 року столична влада планує завершити будівництво частини Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської.

Джерело: УНН