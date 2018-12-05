  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гройсман розповів, хто має будувати Велику Окружну дорогу навколо Києва

    • Розсилка
    У планах влади будівництво Великої Окружної дороги навколо Києва протяжністю 230 км - Гройсман розповів, хто має будувати Велику Окружну дорогу навколо Києва
    У планах влади будівництво Великої Окружної дороги навколо Києва протяжністю 230 км

    Уряд готовий розглядати різноманітні механізми підтримки будівництва такої дороги

    Кабінет міністрів України готовий допомогти з будівництвом Великої Окружної дороги навколо Києва. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні під час зустрічі із журналістами регіональних ЗМІ.

    Читайте також

    «Будь-яке місто має отримати окружну дорогу, в тому числі, і столиця. Уряд готовий розглядати різноманітні механізми підтримки. І я про це говорив і керівнику ОДА», - сказав прем’єр, відповідаючи на запитання про можливе будівництво Великої Окружної дороги навколо Києва протяжністю 230 км.

    Гройсман додав, що питання побудови такої дороги потрібно вирішувати разом Києву, Київській області і уряду.

    Раніше повідомлялося, що до кінця 2018 року столична влада планує завершити будівництво частини Великої Окружної дороги на ділянці від проспекту Маршала Рокоссовського до вул. Богатирської.

    Джерело: УНН

    Читайте також
    Кабмін Володимир Гройсман Київ дороги будівництво Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ