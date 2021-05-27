Гроза знеструмила кілька сотень будинків на околиці Києва
Фахівці обіцяють за кілька години відновити електропостачання
Сьогодні, 27 травня, по обіді у Києві пройшла злива з грозами. Через негоду знеструмлені 250 будинків приватного сектору Бортничі. Про це повідомляє ДТЕК «Київські електромережі».
Бригади компанії вже працюють над ліквідацією аварії. Орієнтовний час відновлення електропостачання – протягом 2-3 годин.
За інформацією Українського гідрометцентру, упродовж 27-29 травня у Києві та області протримаються небезпечні погодні умови з грозами та зливами.
Фахівці компанії перейшли у посилений режим для оперативного відновлення електропостачання у разі аварійних знеструмлень.
«За можливості залишайтеся вдома та будьте обережними, не наближайтеся до оголених проводів та обірваних ліній», – закликали енергетики.
Раніше ДСНС попередила про погіршення погодних умов у Києві та столичній області.
Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
На природі слід:
- спуститися в низину,
- відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
- відійти подалі від водойм,
- зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.
Під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами,
- сидіти на галявинах,
- ховатися під скелями,
- купатися,
- йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.
Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
У разі виявлення місць підтоплень необхідно звертатися до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.
Напередодні синоптики дали прогноз до кінця травня: очікуються зливи і літнє тепло.