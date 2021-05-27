  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Гроза знеструмила кілька сотень будинків на околиці Києва

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Через грозу знеструмлені приватні будинки - Гроза знеструмила кілька сотень будинків на околиці Києва
    Через грозу знеструмлені приватні будинки
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Фахівці обіцяють за кілька години відновити електропостачання

    Сьогодні, 27 травня, по обіді у Києві пройшла злива з грозами. Через негоду знеструмлені 250 будинків приватного сектору Бортничі. Про це повідомляє ДТЕК «Київські електромережі».

    Бригади компанії вже працюють над ліквідацією аварії. Орієнтовний час відновлення електропостачання – протягом 2-3 годин.

    За інформацією Українського гідрометцентру, упродовж 27-29 травня у Києві та області протримаються небезпечні погодні умови з грозами та зливами.

    Фахівці компанії перейшли у посилений режим для оперативного відновлення електропостачання у разі аварійних знеструмлень.

    «За можливості залишайтеся вдома та будьте обережними, не наближайтеся до оголених проводів та обірваних ліній», – закликали енергетики.

    Раніше ДСНС попередила про погіршення погодних умов у Києві та столичній області.

    Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

    На природі слід:

    • спуститися в низину,
    • відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
    • відійти подалі від водойм,
    • зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
    • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
    • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

    Під час грози не можна:

    • ховатися під дуже високими деревами,
    • сидіти на галявинах,
    • ховатися під скелями,
    • купатися,
    • йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

    Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    У разі виявлення місць підтоплень необхідно звертатися до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

    Напередодні синоптики дали прогноз до кінця травня: очікуються зливи і літнє тепло.

    Теги: прогноз погоди Київ електроенергія негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Гроза знеструмила кілька сотень будинків на околиці Києва