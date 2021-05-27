Гроза знеструмила кілька сотень будинків на околиці Києва

Фахівці обіцяють за кілька години відновити електропостачання

Сьогодні, 27 травня, по обіді у Києві пройшла злива з грозами. Через негоду знеструмлені 250 будинків приватного сектору Бортничі. Про це повідомляє ДТЕК «Київські електромережі».

Бригади компанії вже працюють над ліквідацією аварії. Орієнтовний час відновлення електропостачання – протягом 2-3 годин.

За інформацією Українського гідрометцентру, упродовж 27-29 травня у Києві та області протримаються небезпечні погодні умови з грозами та зливами.

Фахівці компанії перейшли у посилений режим для оперативного відновлення електропостачання у разі аварійних знеструмлень.

«За можливості залишайтеся вдома та будьте обережними, не наближайтеся до оголених проводів та обірваних ліній», – закликали енергетики.

Раніше ДСНС попередила про погіршення погодних умов у Києві та столичній області.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

На природі слід:

спуститися в низину,

відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),

відійти подалі від водойм,

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами,

сидіти на галявинах,

ховатися під скелями,

купатися,

йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

У разі виявлення місць підтоплень необхідно звертатися до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

Напередодні синоптики дали прогноз до кінця травня: очікуються зливи і літнє тепло.