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    Штормове попередження: в яких областях у четвер погримить і заллє

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    У Києві та Київській області завтра вдень також очікуються грози - Штормове попередження: в яких областях у четвер погримить і заллє
    У Києві та Київській області завтра вдень також очікуються грози
    Фото: Главком

    Дощів з грозами слід чекати жителям Черкаської, Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей

    Завтра в Україні у деяких областях очікується погіршення погодних умов. Прогнозують дощ та грози. Про це попередили в Укргідрометцентрі.

    Так, небезпечні метеорологічні явища, грози і блискавки, очікуються у північних областях -– Сумській, Чернігівській та Житомирській.

    Крім того, дощів з грозами слід чекати жителям Черкаської, Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей.

    У Києві та Київській області завтра вдень також очікуються грози.

    Напередодні синоптики дали прогноз до кінця травня:очікуються зливи і літнє тепло. Зокрема відомо, що 28 і 29 травня на всій території України пройдуть дощі через невеликий циклон, який прийде в країну. У п’ятницю можливі грози, до яких в суботу додадуться зливи.

    В останні дні місяця, 30 і 31 травня, опади припиняться.

    Крім того сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від небезпечного впливу.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище надзвичайні ситуації дощ
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    Штормове попередження: в яких областях у четвер погримить і заллє