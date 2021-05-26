Штормове попередження: в яких областях у четвер погримить і заллє

Штормове попередження: в яких областях у четвер погримить і заллєграфіка
Дощів з грозами слід чекати жителям Черкаської, Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей
Завтра в Україні у деяких областях очікується погіршення погодних умов. Прогнозують дощ та грози. Про це попередили в Укргідрометцентрі.
Так, небезпечні метеорологічні явища, грози і блискавки, очікуються у північних областях -– Сумській, Чернігівській та Житомирській.
Крім того, дощів з грозами слід чекати жителям Черкаської, Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей.
У Києві та Київській області завтра вдень також очікуються грози.
Напередодні синоптики дали прогноз до кінця травня:очікуються зливи і літнє тепло. Зокрема відомо, що 28 і 29 травня на всій території України пройдуть дощі через невеликий циклон, який прийде в країну. У п’ятницю можливі грози, до яких в суботу додадуться зливи.
В останні дні місяця, 30 і 31 травня, опади припиняться.
Крім того сьогодні Землю накриє магнітна буря: як захиститися від небезпечного впливу.