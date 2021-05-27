У Києві та столичному регіоні оголошено штормове попередження

Синоптики прогнозують дощі з грозою в Києві

У столиці та області очікується гроза

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередає погіршення погодних умов у Києві та столичній області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

«За даними УкрГідрометцентру, вдень 27 травня у Києві та Київській області гроза», – йдеться в повідомленні.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

На природі слід:

спуститися в низину,

відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),

відійти подалі від водойм,

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами,

сидіти на галявинах,

ховатися під скелями,

купатися,

йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Департамент муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

У разі виявлення місць підтоплень необхідно звертатися до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

За прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Температура вночі у столиці 13-15°, вдень 21-23°.

Напередодні синоптики дали прогноз до кінця травня: очікуються зливи і літнє тепло.