Синоптики дали прогноз до кінця травня: зливи і літнє тепло

30 і 31 травня опади припиняться

На поточному тижні буде три практично літніх дні (з вівторка по четвер) і дводенний дощовий період. Про це повідомив синоптик Українського гідрометцентру Роман Мурмило.

«Погода буде різною. У найближчі дні, до 28 травня, буде відносно тепло, якщо не сказати спекотно. Переважно без опадів. Дощі можуть пройти тільки у західних областях. Температура вдень буде +24°…+26°, ночі теж будуть досить теплі, +11°…+15°», – сказав він.

Потім погода зміниться: протягом двох днів, 28 і 29 травня, на всій території України пройдуть дощі через невеликий циклон, який прийде в країну. У п’ятницю можливі грози, до яких в суботу додадуться зливи.

В останні дні місяця, 30 і 31 травня, опади припиняться.

«Якщо дощі і будуть, то невеликі», – уточнив синоптик.

Мурмило додав, що погода, яку ми спостерігаємо зараз в Україні, властива для травня.

Також синоптики попередили про похолодання. В Україну повертаються дощі з грозами. Вже 28 травня всі області, крім Луганської та Донецької, накриють сильні дощі та грози. Така погода буде триматись мінімум до суботи.

Нагадаємо, з 14 травня відбувся сталий перехід середньодобової температури повітря у Києві через +15,0°С в бік її підвищення, що знаменує початок метеорологічного літа. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Метеорологічна весна, яка почалася 13 березня і тривала 62 дні, нарешті закінчилась. Вона виявилась майже на тиждень коротшою за кліматичну норму.

Крім того синоптики розповіли, яким буде літо.