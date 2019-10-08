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    Губернатор Київщини призначив керівника апарату адміністрації

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    Олександр Храпач був главою патронатної служби КОДА з 15 липня - Губернатор Київщини призначив керівника апарату адміністрації
    Олександр Храпач був главою патронатної служби КОДА з 15 липня

    Олександр Храпач очолив апарат Київської ОДА

    Керівником апарату Київської обласної держадміністрації став ексглава патронатної служби Олександр Храпач. У зв'язку з цим місце керівника патронатної служби планує отримати Наталія Пастуховська, колишня співробітниця «Укренерго».

    Як повідомляє KV з посиланням на джерела в Київській ОДА, Храпач був призначений на посаду сьогодні, 8 жовтня.

    Також за даними джерела, представлення Храпача колективу відбудеться 9 жовтня.

    Храпач подав декларацію кандидата на посаду керівника апарату Київської обласної державної адміністрації 17 вересня.

    Згідно з його декларацією за 2018 рік, він проживає в Полтаві. У нього є дружина і двоє синів.

    Також з декларації відомо, що він очолює громадську організацію «Місія милосердя і справедливості», серед засновників якої і його дружина Анастасія Храпач.

    У 2018 році Храпач, згідно з його декларацією за 2017 рік, був кандидатом у судді Вищого антикорупційного суду.

    Також з відкритих джерел відомо, що 23 жовтня 2008 року Храпач отримав свідоцтво адвоката і його адвокатський стаж становить уже близько 11 років.

    Главою патронатної служби КОДА він був з 15 липня поточного року і до призначення главою апарату адміністрації.

    За даними джерела KV, тепер очолити патронатну службу може Наталія Пастуховська, яка подала відповідну декларацію кандидата 7 жовтня.

    Згідно з її декларації за 2018 рік, Пастуховська працює начальником Департаменту із забезпечення діяльності окремого підрозділу «Центральна електроенергетична система» в ДП «НЕК «Укренерго» (губернатор Бно-Айріян був заступником директора «Укренерго» до призначення головою КОДА).

    Київщина чиновник Михайло Бно-Айріян
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