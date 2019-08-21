Новий губернатор Київщини взяв у партнери чиновника, який пішов від Кличка

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Глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян і ексначальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко організовують круглий стіл на тему туризму Київщини

Михайло Бно-Айріян збирає у Переяслав-Хмельницькому представників туристичного бізнесу і керівництво області

23 серпня в місті Переяслав-Хмельницький відбудеться нарада за участю керівництва Київської області та представників туристичного бізнесу з питання розвитку даної сфери на Київщині. Захід організовує очільник Київської обласної держадміністрації Михайло Бно-Айріян разом з ексначальником Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації Антоном Тараненком.

Про це повідомляє KV.

«Я обіцяв, що ми будемо дуже багато уваги приділяти розвитку туризму в Київській області. Від слів переходимо до справи, тому 23 серпня в честь Дня Незалежності ми всі їдемо в музей під відкритим небом в Переяслав-Хмельницький. Там ми збираємо представників туристичного бізнесу, все керівництво області. Ми проведемо круглий стіл на тему туризму Київщини. Разом поговоримо, що потрібно зробити для розвитку туризму в регіоні. Напишемо дорожню карту. Мені дуже приємно, що партнером цього заходу став Антон Татаренко, який очолює Київську обласну регіональну асоціацію розвитку туризму», - розповів Бно-Айріян у спільному з Тараненком відеозверненні.

Тараненко зазначив, що зареєструватися на заході може кожен охочий.

«Це вже історичний момент, коли голова області зацікавлений у розвитку туризму. І мені здається, це дуже правильне рішення. Тому ми збираємо основні асоціації, які сьогодні потужно просувають туризм, представників бізнесу Київської області та київського регіону. Чекаємо на всіх вас 23 серпня на нашому нетворкінгу», - сказав він.

Згідно з повідомленням прес-служби КОДА, крім наради, 23 серпня відбудеться молодіжний велопробіг по туристичних маршрутах Переяславщини. Участь безкоштовна для всіх охочих.

Як повідомляв «Главком», Антон Тараненко пішов з посади начальника Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації. Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про його звільнення з 19 липня 2019 року.