Новий губернатор Київщини оголосив конкурс на посади голів районів



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Михайло Бно-Айріян шукає професіоналів

Керівники райдержадміністрацій Київської області обиратимуться на відкритому конкурсі

Очільник Київської обласної держадміністрації Михайло Бно-Айріян оголосив відбір кандидатів на посади голів 25 районів Київщини. Кожен охочий може подати свою кандидатуру на проект LIFT. Переможців визначатимуть на відкритому конкурсі. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Раніше керівників районів призначали переважно за політичним та або «фінансово-економічним» обґрунтуванням. Й мови не було про відкритий конкурс. Друзі, цього разу все інакше. Ми шукаємо професіоналів. Саме ця якість буде основним критерієм відбору людей на ці позиції», - зазначив Бно-Айріян.

«Якщо ви хочете і прагнете змінити середовище навколо себе, подавайтеся на проект LIFT (https://lift.net.ua/vacancy/kyivrda)», - закликав очільник ОДА.

Він зазначив, що чекає на тих, «хто готовий працювати на справжній результат».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації. Він 10 липня приїхав в Бориспіль, де представив нового очільника Київської ОДА.

Раніше повідомлялося, що Михайло Бно-Айріян обіцяє найближчим часом представити громадськості Київщини нову команду.

Відповідно до декларації на Михайла Бно-Айріяна записані дві квартири, земельна ділянка 10 соток у Броварському районі, а також автомобіль Range Rover 2011 року випуску, декларованою вартістю 600 тис. грн. Також він задекларував Дослідницьку працю «Стратегії енергетичної дипломатії України», яку оцінив у 54,3 тис. грн. Окрім того Бно-Айріян задекларував 900 тис. грн і $80 тис. готівкою, 110 тис. грн у дорогоцінних металах і 1,34 млн грн на банківських рахунках в Ощадбанку.

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