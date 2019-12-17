Губернатор Київщини визначив п’ять пріоритетів для області на наступні роки



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Голова Київської ОДА Олексій Чернишов і мер столиці Віталій Кличко на міжнародному форумі «Майбутнє Києва»

Олексій Чернишов наголосив на важливості співпраці Києва та області

Голова Київської облдержадміністрації Олексій Чернишов виступив на міжнародному форумі «Майбутнє Києва», що відбувся в столиці у понеділок, 16 грудня.

На заході було презентовано проєкт Генерального плану столиці, згідно з яким, зокрема, передбачається створення Київської агломерації, до якої можуть увійти деякі населені пункти Київської області.

«Агломерація, яку утворять міста Київщини, може стати таким самим гідним прикладом, які ми бачимо в інших країнах. Найбільші агломерації світу утворюють значну частину глобального ВВП», - заявив Чернишов.

Він підкреслив, що жодна агломерація в Європі чи у світі не розвивається за рахунок поглинання територій. «Навпаки — це двосторонні відносини та домовленості, як розвиватися далі. Те саме ми маємо довести і в Київській області. Мешканці Броварів, Бучі, Ірпеня, інших міст мають отримати такі ж права і можливості, як і столичні жителі», — зазначив очільник області.

Чернишов наголосив на важливості співпраці Києва та області задля розв’язання спільних проблем, і виділив п’ять пріоритетів, визначених Київською обласною державною адміністрацією на наступні роки:

Залучення інвестицій та створення індустріальних і технопарків;

Забезпечення річного приросту інвестицій в область на понад 20%;

Розв’язання проблеми сміття;

Капітальний та поточний ремонт доріг загального користування місцевого значення;

Завершення процесу децентралізації в Київській області (створення ОТГ).

«Усі ці завдання потребують багато часу та ресурсів. Але я бачу такі можливості. Відчуваю підтримку президента та зацікавленість міста Києва. Відчуваю інтерес з боку громад, суспільства загалом», - резюмував Чернишов.