Кличко і новий губернатор Київщини вдруге за тиждень провели робочу зустріч



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Віталій Кличко і Олексій Чернишов провели нараду керівництва Києва та області Фото: пресслужба мера Києва

На нараді було окреслено ключові виклики, що стоять перед столицею та областю

Київ та столичний регіон налагоджують ефективну співпрацю між містом та областю. Про це мер Києва Віталій Кличко та голова Київської обласної держадміністрації Олексій Чернишов заявили на спільній нараді керівництва столиці та області, що відбулася у КМДА.

«Це добре, що ми налагоджуємо ефективну і взаємовигідну співпрацю між містом та областю. Ми вирішили організувати цю робочу зустріч, аби визначити ключові виклики, що сьогодні є перед Києвом та Київським регіоном і які ми можемо долати спільно. А викликів - більш, ніж достатньо», - сказав Кличко, якого цитує пресслужба мера.

Зокрема, мер наголосив на важливості врегулювання питань, пов'язаних з добудовою Великої Кільцевої дороги, зокрема, передачі окремих її ділянок з балансу області на баланс міста. Акцентував увагу на питанні відвідування дитячих садків дітьми з області.

«У деяких столичних дитсадках 50 відсотків малюків - це діти, яких батьки возять до садочка з області. Тобто, місто фінансує садки, заробітні платні персоналу, створює інфраструктуру, але цим користуються не тільки діти киян. Чужих дітей не буває, але нам потрібно владнати це питання. Можливо, засобами компенсації. Ми, до прикладу, розробили програму «Гроші ходять за дитиною», - зауважив мер Києва.

Також представники столичної влади наголосили на важливості таких питань, як затвердження стратегії Києва та Генерального плану столиці в контексті Київської агломерації, пільгового проїзду мешканців області в столичнoму громадському транспорті, сполучення з областю громадським транспортом, облаштування перехоплюючих парковок на в'їздах в столицю. Також актуальним є напрацювання спільної стратегії поводження з побутовими відходами, оновлення каналізаційної мережі та мережі водопостачання селищ і міст біля Києва. Питання створення додаткових кладовищ. Також йшлося про важливість подальшого розвитку ефективної співпраці в рамках Київської агломерації.

«Ми взяли гарний темп з Віталієм Володимировичем. І цього тижня вже вдруге проводимо спільний захід. Це дуже добре. Ми повинні поновити співпрацю між столицею та областю. І маємо всі підстави для цього - соціально-економічні, культурні, освітні. Область без міста чи навпаки не зможуть досягнути реальних перетворень, яких від нас очікують», - зазначив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Чернишов.

«Нам не потрібно будувати між містом та областю парканів та мірятися, хто кращий чи досвідченіший. Нам потрібно визначити ключові проблеми Києва та області, які найближчим часом ми зможемо вирішити», - підкреслив Кличко.

Також мер Києва запросив керівництво області на презентацію та обговорення проекту Генерального плану міста, яка відбудеться на початку наступного тижня.

Нагадаємо, 9 грудня Віталій Кличко і Олексій Чернишов підписали меморандуму між столицею та Київською областю про співпрацю у вирішенні проблем поводження з побутовими відходами. Документ підписали на території полігону №5 у Підгірцях.