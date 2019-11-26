Новий голова Київської ОДА розказав, що буде з тими селами, які не хочуть об’єднуватись



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Олексій Чернишов наголосив, що є дві фази об’єднання: добровільна, що скоро закінчується, і наступна – «менш добровільна»

«Ми процес децентралізації пришвидшимо і завершимо вчасно», - обіцяє Олексій Чернишов

Новий голова Київської області Олексій Чернишов стверджує, якщо люди хочуть створити ОТГ в межах лише свого населеного пункту, зіткнуться з певними обмеженнями – необхідна чисельність населення, віддаленість від більшого населеного пункту та інші показники, які чітко визначають – спроможна громада чи ні.

«Якщо вони не хочуть об’єднуватись, то все буде зроблено відповідно до перспективного плану», - заявив голова КОДА в інтерв’ю «Главкому», бо є закон, який чітко регулює правила об’єднання територіальних громад. Також, за словами Чернишова, є методика формування спроможних територіальних громад.

Новий очільник Київщини наголосив, що є дві фази об’єднання: добровільна, що скоро закінчується, і наступна – «менш добровільна».

«Добровільному об’єднанню часто заважають різні інтереси різних населених пунктів. Тому, так чи інакше, нам доведеться допомогти доформовувати ОТГ», - вважає голова КОДА.

Чернишов показав внутрішній документ, де показана поточна ситуація, бачення можливого варіанту створення ОТГ.

«Ми маємо план – 69 ОТГ на території області. Це проект змін до перспективного плану, що розроблений Київською обласною державною адміністрацією. Зараз він активно проходить процес обговорення», - зауважує керівник Київщини.

І на даному поточному етапі, запевняє Чернишов, його політика «максимально йти назустріч людям і громадам в тому форматі, в якому вони хочуть об’єднатися».

Проте, за словами керівника області, інколи бажання людей обґрунтовані, інколи ні.

«Там, де рушійною силою є логіка і раціоналізм, там ситуація краща. Менш доцільні пропозиції в районах, де об’єднання йде з політичних мотивів – наприклад, участі у виборах. Але я впевнений, що ми цей процес пришвидшимо і завершимо вчасно», - запевняє Чернишов.

До слова, 9 жовтня цього року було створено Київську агломерацію: до неї увійшли 19 громад.

Раніше створення асоціації «Київська агломерація» підтримали Бориспільська, Васильськівська, Обухівська, Гостомельська, Зазимська сiльська рада Броварського району, Новопетрівська сільська рада.

Нагадаємо, 28 жовтня президент Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації бізнесмена з Харкова Олексія Чернишова.

42-річний Чернишов відомий як підприємець та інвестор, зокрема, засновник інвестиційної компанії VI2 Partners. Крім того, раніше його рекомендували 14 професійних і громадських об'єднань в якості кандидата на пост глави Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Іншим указом Зеленський звільнив Михайла Бно-Айріяна з цієї посади. «Звільнити Бно-Айріяна Михайла Кареновича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в документі.

Як повідомлялося, 20 жовтня стало відомо, що чинний глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Чиновник йде з посади через всього 100 днів після призначення на тлі критики з боку частини правлячої партії.

Бно-Айріян очолював Київську ОДА з 10 липня 2019 року.

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