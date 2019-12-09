Київ та область тонуть у смітті: Кличко та новий губернатор разом вирішуватимуть проблему



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Полігону №5 у Підгірцях становить екологічну загрозу Фото: пресслужба мера Києва

Столиця та Київська область об’єднують зусилля задля розв’язання проблеми поводження з побутовими відходами

Замість старих сміттєвих полігонів, що становлять екологічну загрозу, навколо столиці треба будувати сучасні сміттєпереробні заводи за європейськими стандартами. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час підписання меморандуму між столицею та владою Київської області про співпрацю у вирішенні проблем поводження з побутовими відходами. Документ підписали на території полігону №5 у Підгірцях.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

Кличко зазначив, що це - проблемний об’єкт, якому більше 30 років. І розв’язання потенційної загрози для столиці та прилеглих територій потребує рішучих і ефективних дій Києва та регіону.

«Всі розуміють, що такий полігон і захоронення сміття – це застаріла технологія. Тому місто не відходить від плану закриття 5-го полігону та будівництва альтернативи – сміттєпереробних заводів. І підписавши цей меморандум, Київ та область утворюють спільну робочу групу, що працюватиме над проектами нових сміттєпереробних заводів та пошуком оптимальних місць для їх будівництва. Ми, як і раніше, працюємо відкрито й прозоро, залучаючи активну громадськість, міжнародних експертів. Я переконаний, що, об’єднавши наші зусилля, ми досягнемо більш високого результату», - заявив Кличко.

Він зазначив, що в столиці збирається 1,3 млн тонн відходів на рік. З них 25% спалюють на заводі «Енергія», до 7-8% - сортують та відправляють на переробку, решта йде на захоронення, зокрема на полігони №5 та №6.

«П’ять років тому картина на цьому полігоні була зовсім іншою. Не працювали ваги, система переробки фільтрату теж не працювала, про необхідність рекультивації полігону говорила лише місцева громада. Сьогодні ми усунули ризики аварій та пожеж, щоб не мати ситуацію подібну львівській. Ми відновили роботу німецького обладнання ROCHEM, яке тепер щодоби переробляє 750 тон фільтрату. Встановимо й додатковий модуль і збільшимо потужність обладнання. Також в планах - встановити систему дегазації. За ці 5 років на полігоні зроблено для його убезпечення більше, ніж за усі 33 роки функціонування цього об’єкту», - наголосив Кличко.

Також здійснені і роботи з реконструкції полігону – етапу, що передує процесу закриття. Сформовані схили, укріплена дамба, відремонтоване насосне обладнання, під’їзна дорога. Спеціальним грунтом повністю пересипана перша карта полігону і вже наступного року розпочнеться рекультивація полігону в Підгірцях.

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