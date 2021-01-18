Хамство та байдужість: пологовий будинок у центрі Києва потрапив у скандал

Батько новонародженої дитини поскаржився на поведінку молодших медпрацівників пологового будинку №1

Київський пологовий будинок №1, що знаходиться в центрі Києва і позиціонує себе як один з кращих, виявився зовсім не таким. Породіллі та їхні родини стикаються тут із хамством і байдужістю молодшого медперсоналу.

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook журналіст Олег Черниш, дружина якого на початку січня народила немовля в цьому пологовому будинку.

Він зазначив, що лікар та команда акушерів-гінекологів виконали свою роботу дуже добре. «Професіонали високого рівня, немає ніяких сумнівів», – сказав Черниш і висловив лікарям вдячність.

Але, за його словами, після пологів, почалися проблеми з персоналом. «Ми зіткнулися з байдужістю медпрацівників (довелося навіть видзвонювати керівництво пологового будинку, щоб вони змусили медсестер і лікарів просто зайти в палату до дружини і допомогти їй правильно нагодувати дитину), хамством (медпрацівниця публічно вичитала мене тільки за те, що я другий раз за день приніс передачку дружині перед випискою). Вінцем хамства став день виписки дружини з дитиною. Саме в цей день, 14 січня, в Києві розпочався сильний снігопад, але нам довелося мало не на колінах просити персонал і лікарів відкрити шлагбаум і дозволити нам під'їхати на машині до головного входу пологового будинку, а не йти з немовлям 300 метрів до стоянки. Як нам заявили, «під'їжджати до входу має право тільки лікар», «200 років ніхто не під'їжджав, і ви не будете», – розповів Черниш.

Крім того, журналіст поскаржився, що його дружині після пологів не видали бебі-бокс, а також на те, що свідоцтво про народження малюка неможливо оформити в пологовому будинку, як це було анонсовано раніше.

Нагадаємо, пологовий будинок №1 – найстаріший пологовий будинок столиці, йому вже понад 100 років. У 2019 році відбулася реконструкція міського пологового будинку №1. У медзакладі зробили ремонт і закупили нове обладнання.

Половий будинок №1 розрахований на 140 ліжок, має 7 стаціонарних відділень: 4 відділення акушерського профілю, 2 відділення інтенсивної терапії: для новонароджених та дорослих, гінекологічне відділення, лабораторна служба.

Всього у медичному закладі 12 пологових залів, з них 4 - сімейного типу для тих молодих батьків, які хочуть народжувати в «домашній атмосфері». Так, пологові зали сімейного типу облаштовані як міні-квартири з кухнею, душевою, залою для пологів, великим двоспальним ліжком. Інші ж пологові зали призначені лише для народження дітей, після чого породіль переводять в палати, де матері перебувають спільно з дітьми. Майже всі палати для перебування породіль з дітьми індивідуальні.