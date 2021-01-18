Жертви морозів та ожеледиці: за вихідні до лікарень потрапили близько сотні киян

У неділю вісім осіб отримали обмороження кінцівок або переохолодження

За вихідні, 16-17 січня, у Києві через ожеледицю травмувалися 74 людини. Про це повідомила керівниця пресслужби Департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації Наталя Вишневська.

«За 16 січня через ожеледицю травмувалося 42 дорослі особи. За 17 січня 32 дорослі особи», - сказала вона в коментарі УНН.

Упродовж суботи, 16 січня, у Києві через переохолодження або обмороження кінцівок до відповідних служб було направлено 9 осіб.

За даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва, за 17 січня зафіксовано 4 обмороження, ще 4 особи з переохолодженням госпіталізовано.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що у вихідні в Києві утримуватиметься ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом.

На період похолодання у столиці почали функціонувати 33 пункти обігріву, 10 із яких – у цілодобовому режимі. До пунктів обігріву може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні. Їхні приміщення облаштовано спеціальними місцями для сидіння, де кожен відвідувач може перепочити, випити гарячого чаю і зігрітися. Також у приміщеннях є аптечки. Усі пункти забезпечені засобами індивідуального захисту, при вході відвідувачі проходять термоскринінг.