Кличко навідався у пологовий будинок (фото)



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У пологовий будинок уже закупили обладнання на суму 107 млн грн Фото: пресслужба мера Києва

Мер перевірив, як триває реконструкція найстарішого пологового будинку столиці

Сьогодні, 2 липня, мер Києва Віталій Кличко перевірив, як триває реконструкція міського пологового будинку №1. Про це повідомляє пресслужба міського голови.

«Це найстаріший пологовий будинок столиці. Йому – 101 рік. За цей час в цьому пологовому будинку народилося більше 200 тисяч киян. Щороку тут народжується від 3 до 4 тисяч діток. Тому капітальний ремонт закладу був у нас в пріоритеті. Тут зробили найсучасніший ремонт, закупили найкраще обладнання. І наше завдання, щоб всі медичні заклади столиці були такого рівня. Здійснені заходи дадуть можливість закладу надавати високоспеціалізовану медичну допомогу, яка відповідає кращим стандартам», - сказав мер.

У пологовому будинку вже здійснили ремонтні роботи у відділеннях сумісного перебування матері та дитини, патології вагітності. Облаштували сімейний пологовий зал, оновили центральний вхід акушерського корпусу, продовжують роботи в гінекологічному корпусі.

Так, за словами міського голови, в медзакладі майже завершено термосанацію (утеплення) всіх трьох будівель пологового будинку. В результаті утеплення вартість опалення зменшиться на 25%. Також замінили на нові три із чотирьох ліфтів в акушерському корпусі.

Здійснюють і благоустрій території, який планують завершити до кінця року.

У пологовий будинок уже закупили обладнання на суму 107 млн грн для відділень інтенсивної терапії для новонароджених, інтенсивної терапії для дорослих, відділення сумісного перебування матері та дитини, сімейних та індивідуальних пологових залів, клініко-діагностичної лабораторії, відділення патології вагітності, операційного блоку та гінекологічного відділення.

Зокрема, ліжка-трансформери для породіль, функціональні ліжка для палат інтенсивної терапії, апарати УЗД, відкриті реанімаційні системи, обладнання для проведення фототерапії, сучасне лабораторне обладнання, операційні столи, хірургічні та анестезіологічні консолі тощо. Також закуплять обладнання в центральне стерилізаційне відділення.

Лікарі пологового будинку зазначають, що всі відділення тепер виглядають сучасно та затишно, тож перебування жінок, які вирішили там народжувати, буде комфортним.

Всього у медичному закладі 12 пологових залів, з них 4 - сімейного типу для тих молодих батьків, які хочуть народжувати в «домашній атмосфері». Так, пологові зали сімейного типу облаштовані як міні-квартири з кухнею, душевою, залою для пологів, великим двоспальним ліжком. Інші ж пологові зали призначені лише для народження дітей, після чого породіль переводять в палати, де матері перебувають спільно з дітьми. Майже всі палати для перебування породіль з дітьми індивідуальні.

«Після пологового залу всі діти і мами знаходяться на сумісному перебуванні. Тобто дитина, яка народилася, від мами не забирається ні на хвилину. Огляд неонатолога, всі процедури зважування та збір інших даних проводяться тут же при матері», - пояснює головний лікар медзакладу Наталія Гончарук.

Половий будинок №1 розрахований на 140 ліжок, має 7 стаціонарних відділень: 4 відділення акушерського профілю, 2 відділення інтенсивної терапії: для новонароджених та дорослих, гінекологічне відділення, лабораторна служба.

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