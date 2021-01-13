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    Стало відомо, скільки мешканців Київщини здали ПЛР-тести за час пандемії

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    Позитивними виявились 23% ПЛР-обстежень - Стало відомо, скільки мешканців Київщини здали ПЛР-тести за час пандемії
    Позитивними виявились 23% ПЛР-обстежень
    Фото з відкритих джерел

    За час пандемії коронавірус виявлено у понад 64 тис. мешканців Київської області

    Від початку пандемії ПЛР-обстеження на виявлення коронавірусу пройшли більше 269 тисяч жителів Київщини. З них позитивних результатів – 23%. Йдеться про більш як 64 тисячі хворих у регіоні за час пандемії.

    Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Олена Єфіменко сьогодні, 13 січня, під час онлайн-брифінгу.

    Наразі інфіковані на коронавірус 19702 жителів Київщини. Переважна більшість лікуються амбулаторно вдома.

    При цьому 895 хворих знаходяться на стаціонарі в профільних лікарнях. Із них 749 пацієнтів отримують кисневу підтримку.

    Загальна завантаженість інфекційних ліжок у госпітальних базах складає 30,55%.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1138764
    • Одужали
      837063
    • Хворіють
      281325
    • Померли
      20376

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на 13 січня у Київській області зафіксовано 64264 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 280 нових хворих. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 43573 особи (за добу 952), померли 1035 людей (за добу 10).

    Теги: статистика Київщина лікарня епідемія коронавірус
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