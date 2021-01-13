Стало відомо, скільки мешканців Київщини здали ПЛР-тести за час пандемії

За час пандемії коронавірус виявлено у понад 64 тис. мешканців Київської області

Від початку пандемії ПЛР-обстеження на виявлення коронавірусу пройшли більше 269 тисяч жителів Київщини. З них позитивних результатів – 23%. Йдеться про більш як 64 тисячі хворих у регіоні за час пандемії.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Олена Єфіменко сьогодні, 13 січня, під час онлайн-брифінгу.

Наразі інфіковані на коронавірус 19702 жителів Київщини. Переважна більшість лікуються амбулаторно вдома.

При цьому 895 хворих знаходяться на стаціонарі в профільних лікарнях. Із них 749 пацієнтів отримують кисневу підтримку.

Загальна завантаженість інфекційних ліжок у госпітальних базах складає 30,55%.

Коронавірус в Україні

Всього 1138764

Одужали 837063

Хворіють 281325

Померли 20376

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на 13 січня у Київській області зафіксовано 64264 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 280 нових хворих. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 43573 особи (за добу 952), померли 1035 людей (за добу 10).