Київ готується до гіршого: визначено 29 «ковідних» лікарень

Місто вже підготувало 4 тис. ліжок для хворих на коронавірус

У медзакладах Києва подачею кисню вже обладнали понад 3100 ліжок для хворих на коронавірус. Всього місто на сьогодні підготувало 4 тисячі ліжок. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Місто визначило для прийому хворих на коронавірус понад 5 тисяч ліжок у 29 медзакладах столиці. Три з них – заклади «Укрзалізниці», – сказав Кличко.

«Сьогодні хворих на коронавірус вже приймають 23 медзаклади, де підготували 4 тисячі ліжок. Із них подачею кисню обладнані понад 3100 ліжок. Зокрема, 2120 - з централізованою подачею», – зазначив мер.

За його словами, кисневих концентраторів у медичних закладах Києва наразі 993.

Як зауважив Кличко, на збільшення ліжкомісць із подачею кисню місто виділило майже 30 мільйонів гривень. Це – кошти на капітальний ремонт систем киснепостачання. Ще близько 7,4 млн грн витратили на закупівлю кисневих концентраторів.

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Як повідомлялося, за минулу добу, 14 січня, у Києві коронавірус виявлено у 896 людей. Це на 102 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 13 січня було 794 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 121082 випадки захворювання на Covid-19.