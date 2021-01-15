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    Київ готується до гіршого: визначено 29 «ковідних» лікарень

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    Хворих на коронавірус вже приймають 23 медзаклади столиці - Київ готується до гіршого: визначено 29 «ковідних» лікарень
    Хворих на коронавірус вже приймають 23 медзаклади столиці
    Фото з відкритих джерел

    Місто вже підготувало 4 тис. ліжок для хворих на коронавірус

    У медзакладах Києва подачею кисню вже обладнали понад 3100 ліжок для хворих на коронавірус. Всього місто на сьогодні підготувало 4 тисячі ліжок. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    «Місто визначило для прийому хворих на коронавірус понад 5 тисяч ліжок у 29 медзакладах столиці. Три з них – заклади «Укрзалізниці», – сказав Кличко.

    «Сьогодні хворих на коронавірус вже приймають 23 медзаклади, де підготували 4 тисячі ліжок. Із них подачею кисню обладнані понад 3100 ліжок. Зокрема, 2120 - з централізованою подачею», – зазначив мер.

    За його словами, кисневих концентраторів у медичних закладах Києва наразі 993.

    Як зауважив Кличко, на збільшення ліжкомісць із подачею кисню місто виділило майже 30 мільйонів гривень. Це – кошти на капітальний ремонт систем киснепостачання. Ще близько 7,4 млн грн витратили на закупівлю кисневих концентраторів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1138764
    • Одужали
      837063
    • Хворіють
      281325
    • Померли
      20376

    Як повідомлялося, за минулу добу, 14 січня, у Києві коронавірус виявлено у 896 людей. Це на 102 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 13 січня було 794 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 121082 випадки захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко лікарня епідемія коронавірус
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