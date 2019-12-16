Хаотична забудова Києва має припинитися - Кличко



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Мер Києва Віталій Кличко презентував проєкт нового Генплану Києва Фото: скріншот відео

Місту необхідне розширення повноважень в частині функцій містобудівного контролю, зазначив Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що хаотична забудова столиці повинна припинитись. Про це він сказав під час виступу на Міжнародному форумі «Майбутнє Києва», де зокрема, презентують проєкт нового Генплану міста.

«Генплан - це системна робота, що ґрунтується на глибокому аналізі планів забудов. Хаотична забудова столиці має припинитись! А дозволи на будівництво повинні видаватись із врахуванням розвитку інфраструктури конкретної території. А також - рівня впливу будівництва на такі території. Планування забудови територій має бути тісно пов’язане зі створенням об’єктів соціальної інфраструктури. Передбачається аналіз інвестиційних намірів забудовників, чого не робилось раніше. Ці питання потрібно вирішувати на законодавчому рівні, шляхом розширення повноважень органу місцевого самоврядування в частині функцій містобудівного контролю», - зазначив Кличко.

Мер також наголосив на необхідності і надалі будувати нові школи та дитсадки, а також - на встановленні жорсткого контролю за комплексністю забудови в столиці.

«У столиці будується багато житла. А садків та шкіл пропорційно - критично мало. І, переважно, їх будує місто за бюджетні кошти. Тому необхідно встановити жорсткий контроль за комплексністю забудови. Якщо хочеш побудувати комплекс будинків, мікрорайон, - на цю кількість мешканців обов’язково передбачаєш і зводиш необхідну інфраструктуру: школи, садки, спортивні та ігрові майданчики, сквери», - підкреслив Кличко.

Окремо мер Києва наголосив на необхідності встановити суворий регламент обмежень висоти забудови в історичному центрі.

«Ми повинні зберегти історичне обличчя Києва, його пам’ятки та особливу архітектуру. У вирішенні цих питань має допомогти новий історико-архітектурний опорний план міста. І ми розраховуємо на допомогу Міністерства культури у найскорішому завершенні та погодженні цього критично необхідного столиці документу», - сказав мер.

Форум «Майбутнє Києва» дає старт процесу ознайомлення громадськості столиці з проєктом основного містобудівного документа міста, що має стати платформою для інноваційних рішень та сприяти успішній реалізації стратегії розвитку столиці.

Захід організований КО «Інститут генерального плану міста Києва» та Департаментом містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації. Участь у ньому беруть експерти, відомі архітектори, урбаністи, вчені. Серед них: експерт Ради Європи Гінка Чавдарова, директор Департаменту міського розвитку та планування мерії Лейпцига Штефан Хайніг, провідний архітектор Томас Шинко (Франція).

На форумі, окрім презентації проєкту Генплану, відбудуться панельні дискусії: «Формування Київської агломерації. Компактний розвиток Києва», «Транспорт, вулиці, дороги», «Екологія. Зелені зони» і «Збереження культурної спадщини та цінного ландшафту». Під час обговорення іноземні та вітчизняні експерти поділяться досвідом, своїми думками і рекомендаціями, щодо основних напрямків містобудівної політики та проекту Генерального плану столиці.

Ознайомитися з проєктом Генерального плану можна тут