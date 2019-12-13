Кличко влаштував дипломатам новорічну вечірку (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віталій Кличко провів у мерії дипломатичний прийом з нагоди Нового року та Різдва

Прийом Київського міського голови відвідали очільники та представники 65 посольств іноземних держав

Мер Києва Віталій Кличко провів у мерії дипломатичний прийом з нагоди прийдешніх свят – Нового року та Різдва Христового.

«Напередодні Нового року ми традиційно збираємось з Вами у цій залі – в стінах Київської мерії, щоб підбити підсумки та окреслити плани на наступний рік. 2019-й був непростим як для країни, так і для столиці. Вибори Президента та Верховної ради. Новий уряд. Але Київ продовжив перетворення і зміни. Наше місто розвивається, стає гарнішим і комфортнішим. І ще більш туристично привабливішим», - сказав Кличко.

Він зауважив, що цього року столична влада реалізувала великі туристичні проекти, зокрема, пішохідно-велосипедний міст, що з’єднав Володимирську гірку і парк «Хрещатий». Також створили нову Алею художників. Побудували до неї сходи від Андріївської церкви. Пейзажну алею планують реконструювати вже наступного року.

«Ми продовжуємо реконструкцію парків. Будівництво нових шкіл та садочків. Днями відкриємо ще один фактично новозбудований садок у Дарницькому районі. Ремонтуємо лікарні, закуповуємо сучасне медичне обладнання. Очищуємо місто від реклами. Адже за цими рекламними конструкціями інколи не видно, який прекрасний історичний центр міста», - зауважив мер.

Він нагадав дипломатам, що в столиці триває боротьба з несанкціонованими кіосками та хаотичною торгівлею, продовжується капітальний ремонт доріг, закуповується новий громадський транспорт.

«Роботи ще багато! Але й багато зроблено! Ми фактично завершили будівництво Шулявського шляхопроводу. Активізували будівництво Подільсько-Воскресенського мосту. І до кінця наступного року плануємо запустити автомобільне сполучення цим мостом. Наступний етап – будівництво метро на Троєщину! І це завдання є викликом для мене, який я налаштований подолати. Ми почали будівництво двох станцій метро на Виноградар. Облаштовуємо сучасне освітлення на дорогах, мостах, в парках. Все це - ефективні кроки, що змінюють наше місто» – підкреслив він.

Кличко подякував представникам дипломатичного корпусу, релігійних конфесій, народним депутатам, представникам столичної влади за допомогу та підтримку, за віру в Київ і його перспективи. Та за їх внесок у зміни, що відбуваються у столиці.

Від імені дипломатичного корпусу на прийомі мера Києва виступив посол Чорногорії в Україні, дуаєн дипломатичного корпусу Любомир Мішурович.

«Незважаючи на те, що 2019 рік був непростим, ми бачимо, що чимало складних завдань були з успіхом подолані на рівні високих дипломатичних стандартів. Ми раді, що виконали свої дипломатичні обов'язки, наші дипломатичні повноваження - чим зробили внесок у розвиток та процвітання України. Щороку ми бачимо, що Київ розвивається, втілює проекти, які дають поштовх позитивним змінам. Це і, наприклад, Kyiv Smart City. Ми бачимо, як ремонтують дороги, як з'являється велосипедна інфраструктура, будують нові мости. І дуже важливо, що в місті з'являються нові дитячі садки та школи»,- сказав посол Чорногорії та побажав українцям щасливого Нового року, сповненого миром, радістю та процвітанням.

Прийом Київського міського голови відвідали очільники та представники 65 посольств іноземних держав, міжнародних організацій, акредитованих в Україні, представники торговельних місій, релігійних конфесій, народні депутати України, урядовці, депутати Київради.