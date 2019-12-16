Кличко представив проєкт нового Генплану Києва трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Києва Віталій Кличко відкрив Міжнародний форум «Майбутнє Києва»

Після презентації нового Генплану Києва почнеться процес ознайомлення з ним громадськості столиці

Сьогодні, 16 грудня, мер Києва Віталій Кличко відкрив Міжнародний форум «Майбутнє Києва», на якому, зокрема, представляють проєкт нового Генерального плану міста Київ.

Після презентації на форумі проєкту Генплану фахівцям та експертам розпочнеться процес ознайомлення громадськості столиці з проєктом основного містобудівного документа Києва.

Форум організований КО «Інститут Генерального плану міста Києва» та Департаментом містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації.

Як повідомлялося раніше, серед принципових моментів нового Генплану Києва, що розроблявся з 2009 року, – те, що в ньому відображені, зокрема, і пропозиції киян, отримані при проведенні громадських слухань.

За допомогою експертів Ради Європи, мерії Лейпцига розробники Генплану Києва вивчали досвід європейських країн з просторового планування великих міст. У проєкті враховані європейські принципи територіального планування щодо раціонального використання існуючих територіальних ресурсів, компактності міста та збереження енергоресурсів, сталої мобільності.

Уже на початку 2020 року розпочнуться громадські слухання щодо актуалізованого проєкту Генерального плану столиці. Кияни нададуть нові пропозиції до проєкту, які будуть розглянуті та враховані в установленому законом порядку.

Нагадаємо, Кличко повідомляв, що новий Генеральний план столиці буде представлений у середині грудня цього року.

Раніше мер розповів, що Київ працює над Генеральним планом свого розвитку у співпраці з Лейпцигом.