Гендиректор Yasno дав невтішний прогноз щодо світла у Києві

У Yasno розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

У Києві ситуація зі світлом поки що дуже важка, запевнив гендиректор Yasno

Стан енергетичної системи у Києві практично не змінився за останню добу: потужність лише на половину покриває потреби міста, і про повернення до графіків наразі не йдеться. Про це гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко повідомив у Facebook.

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«На жаль, стан системи в Києві практично не змінився. За день відключалося майже все місто, близько 1,1 млн користувачів. На наближення до графіка поки не розраховуємо. За фактом зараз маємо потужність на 50% меншу за необхідну. Але світло стабільно подається на критичну інфраструктуру, місто переважно з водою та опаленням», – зазначив Коваленко.

Водночас, наголосив він, світло стабільно подається на критичну інфраструктуру, а місто здебільшого забезпечено водою та опаленням. Наразі диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали постачання бодай на короткий час, але є низка будинків, які не мали світла від ранку понеділка.

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Ситуація у Дніпрі відносно стабільна, місто намагається максимально наблизитися до графіків.

«Ремонтні роботи тривають. Та якщо ви досі не утеплилися і не переглянули список речей, які вам потрібні, аби спокійно прожити тривалі відключення - зараз саме час про це подбати», – резюмували у Yasno.

Нагадаємо, раніше «Укренерго» повідомляло, що наразі у Києві електроенергією забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що у столиці після ворожих атак генерація електроенергії обмежена, тому Київ, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень. Також в будинках киян, котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.