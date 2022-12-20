«Укренерго» повідомило, коли покращиться ситуація зі світлом у Києві

Досі зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі

Наразі у Києві електроенергією забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Укренерго».

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Очікується, що енергетикам вже сьогодні вдасться включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, а разом з цим і зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів.

Загалом, станом на ранок зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

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Вчорашні нічні обстріли дронами об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні і артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та Києві.

Раніше повідомлялося, що у столиці після ворожих атак генерація електроенергії обмежена, тому Київ, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень. Також в будинках киян, котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.