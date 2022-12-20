Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Укренерго» повідомило, коли покращиться ситуація зі світлом у Києві

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укренерго» повідомило, коли покращиться ситуація зі світлом у Києві
Вчорашні нічні обстріли дронами об’єктів магістральних мереж призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури
фото з відкритих джерел

Досі зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі

Наразі у Києві електроенергією забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті - живлення критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Укренерго».

Очікується, що енергетикам вже сьогодні вдасться включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, а разом з цим і зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів.

Загалом, станом на ранок зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі.

Вчорашні нічні обстріли дронами об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні і артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та Києві.

Раніше повідомлялося, що у столиці після ворожих атак генерація електроенергії обмежена, тому Київ, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень. Також в будинках киян, котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.

Теги: Київ енергетика Укренерго

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС працює над збільшенням обсягів електроенергії
Енергетична тривога: ЄС обіцяє збільшити експорт електроенергії в Україну
13 грудня, 16:37
Енергетикам дуже важко дається відновлення інфраструктури
Регіони із найбільшим дефіцитом електроенергії: Зеленський назвав вісім областей
11 грудня, 02:22
АЕС вийшли на планову потужність, проте дефіцит електроенергії зріс
В Україні збільшився дефіцит електроенергії – «Укренерго»
18 грудня, 11:31

Новини

«Укренерго» повідомило, коли покращиться ситуація зі світлом у Києві
«Укренерго» повідомило, коли покращиться ситуація зі світлом у Києві
Енергетики ліквідували несправності: Кличко повідомив гарні новини про роботу метро
Енергетики ліквідували несправності: Кличко повідомив гарні новини про роботу метро
Кільцева електричка у столиці продовжує рух, але вибилася із графіку: деталі
Кільцева електричка у столиці продовжує рух, але вибилася із графіку: деталі
Влада Києва попередила про можливі перебої з водопостачанням: деталі
Влада Києва попередила про можливі перебої з водопостачанням: деталі
Енергетична тривога: влада столиці розповіла, яка ситуація зі світлом та опаленням
Енергетична тривога: влада столиці розповіла, яка ситуація зі світлом та опаленням
У роботі столичного метро стався збій: деталі
У роботі столичного метро стався збій: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
РФ готує вторгнення в Молдову. Названо дату
202K
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську: деталі
32K
Візит Путін до Лукашенка. ISW назвав дві невдачі російського диктатора
30K
Квіти, обійми, каравай. Як Лукашенко Путіну догоджав (відео)
20K
ЗСУ повідомили, хто підлягає мобілізації в першу чергу
9313
Лукашенко на роздоріжжі: Путін каже одне, Китай – інше...

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Сьогодні, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
Сьогодні, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Сьогодні, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
Вчора, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
Вчора, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту