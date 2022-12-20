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Мінекономіки повідомило, де українці зможуть обміняти лампи розжарювання на світлодіодні 

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мінекономіки повідомило, де українці зможуть обміняти лампи розжарювання на світлодіодні 
фото ілюстративне

Одна людина може замінити п'ять лампочок

Початок програми безкоштовного обміну ламп розжарювання на нові LED-лампи, обсягом до п'яти ламп на людину заплановано на 1 січня 2023 року. Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр економіки Юлія Свириденко.

«Є пропозиція уряду України замінити 50 млн старих лампочок на LED-лампи, ми цю ініціативу озвучили нашим міжнародним партнерам, і першим, хто приєднався до цієї ініціативи, став Євросоюз, який заявив про те, що готовий профінансувати для населення України заміну 30 млн ламп», – сказала Свириденко.
 
Люди, віком від 18 років, можуть прийти у відділення «Укрпошти» або залишити свою заявку спочатку на порталі «Дія», а потім фізично прийти у відділення Укрпошти та безкоштовно поміняти старі лампи розжарювання на нові LED-лампи. Одна людина може замінити п'ять лампочок і тим самим зробити свій внесок у впровадженні енергозберігаючих технологій у себе вдома, оскільки LED-лампи споживають у сім-вісім разів менше електроенергії.

У міністерстві уточнили, що 40% структури споживання електричної енергії в Україні становить населення, а заміна 50 млн. лампочок розжарювання може заощадити роботу одного реактора, потужністю 1 МВт.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія профінансує закупку приблизно 30 млн світлодіодних лампочок для України. 

Нагадаємо, Європейський Союз працює над збільшенням обсягів електроенергії для експорту в Україну, Молдову та інші країни Європи. 

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Теги: Укрпошта Україна війна

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