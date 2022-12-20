Мінекономіки повідомило, де українці зможуть обміняти лампи розжарювання на світлодіодні
Одна людина може замінити п'ять лампочок
Початок програми безкоштовного обміну ламп розжарювання на нові LED-лампи, обсягом до п'яти ламп на людину заплановано на 1 січня 2023 року. Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр економіки Юлія Свириденко.
«Є пропозиція уряду України замінити 50 млн старих лампочок на LED-лампи, ми цю ініціативу озвучили нашим міжнародним партнерам, і першим, хто приєднався до цієї ініціативи, став Євросоюз, який заявив про те, що готовий профінансувати для населення України заміну 30 млн ламп», – сказала Свириденко.
Люди, віком від 18 років, можуть прийти у відділення «Укрпошти» або залишити свою заявку спочатку на порталі «Дія», а потім фізично прийти у відділення Укрпошти та безкоштовно поміняти старі лампи розжарювання на нові LED-лампи. Одна людина може замінити п'ять лампочок і тим самим зробити свій внесок у впровадженні енергозберігаючих технологій у себе вдома, оскільки LED-лампи споживають у сім-вісім разів менше електроенергії.
У міністерстві уточнили, що 40% структури споживання електричної енергії в Україні становить населення, а заміна 50 млн. лампочок розжарювання може заощадити роботу одного реактора, потужністю 1 МВт.
Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія профінансує закупку приблизно 30 млн світлодіодних лампочок для України.
Нагадаємо, Європейський Союз працює над збільшенням обсягів електроенергії для експорту в Україну, Молдову та інші країни Європи.
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