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Енергетична тривога: влада столиці розповіла, яка ситуація зі світлом та опаленням

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Енергетична тривога: влада столиці розповіла, яка ситуація зі світлом та опаленням
фото з відкритих джерел

Енергетики, ремонтні бригади, комунальники працюють в посиленому режимі

У столиці після ворожих атак генерація електроенергії обмежена, тому Київ, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Як зазначається, водопостачання працює у штатному режимі. Щодо тепла в будинках киян, котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.

«Нагадую, що у місті розгорнуті 430 стаціонарних Пунктів Незламності, де ви може зігрітися, зарядити електронні пристрої та скористатися зв’язком. Усі вони працюють цілодобово. Енергетики, ремонтні бригади, комунальники працюють в посиленому режимі. Все полагодимо. Все відбудуємо. Зберігайте спокій та вірте в нашу Перемогу!», – зауважив він.

Нагадаємо, раніше генеральний директор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у Києві ситуація з електропостачанням досить складна, тому відключення світла у столиці можуть тривати до 10 годин. Він додав, що графіки відключень не працюють. До всіх пошкоджених об'єктів, де тривають ремонти, додався ще один інфраструктурний об’єкт, через що світла немає на значній частині правого берега міста і подекуди – у Київській області.

Як повідомлялося, внаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.  

Теги: опалення електроенергія енергетика тривога водопостачання

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