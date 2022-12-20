Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ситуація зі світлом на Київщині: тривожна заява влади

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ситуація зі світлом на Київщині: тривожна заява влади
Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах
фото з відкритих джерел

Олексій Кулеба розповів про ситуацію з електропостачанням у Київській області

На Київщині ситуація з електропостачанням залишається критичною, тож без світла перебуває 80% регіону. Після нещодавніх атак дронами та ракетними обстрілами відновлення електропостачання триває. Із кожним ворожим обстрілом складність та тривалість ремонтних робіт зростає. Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба в Telegram.

«Унаслідок масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури «Укренерго» застосовує екстрені вимкнення електрики. Без світла перебуває 80% регіону. Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Це більше 30 громад», – написав Кулеба.

Пріоритетними для електропостачання є об’єкти критичної інфраструктури – лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання. Влада разом із «Укренерго» та ДТЕК докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та вийти на планові графіки вимкнень. 

«Прошу з розумінням ставитися до ситуації. російським загарбникам не вдасться зламати нашу стійкість. Вистоїмо перед викликами та неодмінно переможемо», – додав глава Київської ОДА.

Також він розповів, що для стабілізації ситуації потрібно два-три дні, проте світло в домівки почнуть давати вже сьогодні.

Нагадаємо, обстріли дронами об’єктів магістральних мереж призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури, тому досі зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Наразі у Києві електроенергією забезпечується менше половини потреби споживання – «Укренерго» повідомило, коли покращиться ситуація зі світлом у Києві.

Раніше повідомлялося, що у столиці після ворожих атак генерація електроенергії обмежена, тому Київ, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень. Також в будинках киян, котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.

До слова, генеральний директор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у Києві ситуація з електропостачанням досить складна, тому відключення світла у столиці можуть тривати до 10 годин. Він додав, що графіки відключень не працюють. До всіх пошкоджених об'єктів, де тривають ремонти, додався ще один інфраструктурний об’єкт, через що світла немає на значній частині правого берега міста і подекуди – у Київській області.

Як відомо, унаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.  

Читайте також: Хай буде світло! Скільки коштує зробити свою квартиру автономною
Теги: електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Ситуація зі світлом на Київщині: тривожна заява влади
Ситуація зі світлом на Київщині: тривожна заява влади
У Полтаві пролунав вибух. У місті оголошена повітряна тривога
У Полтаві пролунав вибух. У місті оголошена повітряна тривога
Міністр оборони України розповів про нові обов’язки на посаді
Міністр оборони України розповів про нові обов’язки на посаді
Міністр МВС спрогнозував, що примусить Росію сісти за стіл переговорів
Міністр МВС спрогнозував, що примусить Росію сісти за стіл переговорів
ЗСУ розкрили мету маневрів російських винищувачів у Білорусі
ЗСУ розкрили мету маневрів російських винищувачів у Білорусі
Данілов дав доречну пораду Путіну
Данілов дав доречну пораду Путіну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
РФ готує вторгнення в Молдову. Названо дату
202K
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську: деталі
32K
Візит Путін до Лукашенка. ISW назвав дві невдачі російського диктатора
30K
Квіти, обійми, каравай. Як Лукашенко Путіну догоджав (відео)
20K
ЗСУ повідомили, хто підлягає мобілізації в першу чергу
9313
Лукашенко на роздоріжжі: Путін каже одне, Китай – інше...

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Сьогодні, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
Сьогодні, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Сьогодні, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
Вчора, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
Вчора, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту