Ситуація зі світлом на Київщині: тривожна заява влади

Олексій Кулеба розповів про ситуацію з електропостачанням у Київській області

На Київщині ситуація з електропостачанням залишається критичною, тож без світла перебуває 80% регіону. Після нещодавніх атак дронами та ракетними обстрілами відновлення електропостачання триває. Із кожним ворожим обстрілом складність та тривалість ремонтних робіт зростає. Про це повідомив голова Київської ОДА Олексій Кулеба в Telegram.

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«Унаслідок масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури «Укренерго» застосовує екстрені вимкнення електрики. Без світла перебуває 80% регіону. Найскладніша ситуація в Бучанському, Вишгородському, Обухівському та частково Фастівському районах. Це більше 30 громад», – написав Кулеба.

Пріоритетними для електропостачання є об’єкти критичної інфраструктури – лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання. Влада разом із «Укренерго» та ДТЕК докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та вийти на планові графіки вимкнень.

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«Прошу з розумінням ставитися до ситуації. російським загарбникам не вдасться зламати нашу стійкість. Вистоїмо перед викликами та неодмінно переможемо», – додав глава Київської ОДА.

Також він розповів, що для стабілізації ситуації потрібно два-три дні, проте світло в домівки почнуть давати вже сьогодні.

Нагадаємо, обстріли дронами об’єктів магістральних мереж призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури, тому досі зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі. Наразі у Києві електроенергією забезпечується менше половини потреби споживання – «Укренерго» повідомило, коли покращиться ситуація зі світлом у Києві.

Раніше повідомлялося, що у столиці після ворожих атак генерація електроенергії обмежена, тому Київ, як і решта регіонів країни, отримує лімітований обсяг електропостачання. Світло для споживачів досі подається в режимі аварійних відключень. Також в будинках киян, котельні, які обслуговують приблизно 5% споживачів столиці, через енергетичні проблеми змушені відключатися та вмикатися почергово.

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До слова, генеральний директор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у Києві ситуація з електропостачанням досить складна, тому відключення світла у столиці можуть тривати до 10 годин. Він додав, що графіки відключень не працюють. До всіх пошкоджених об'єктів, де тривають ремонти, додався ще один інфраструктурний об’єкт, через що світла немає на значній частині правого берега міста і подекуди – у Київській області.

Як відомо, унаслідок атаки іранських дронів по Київщині у понеділок, 19 грудня, постраждали двоє людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у результаті нічної атаки на столицю є пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури.