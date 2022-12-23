Гендиректор Yasno звернувся до киян із важливим проханням

На даний час ситуація з електропостачання у столиці залишається досить напруженою, особливо на правому березі міста

Гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко закликав жителів столиці повідомляти в цифрові канали, коли згідно з графіками світло повинне бути, а фактично воно відсутнє. Про це він повідомив у Facebook.

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«Зараз в місті не має бути людей, у яких світло не відновилося з моменту останнього обстрілу. Та може бути таке, що під час увімкнення потужності перевантажуються мережі і трапляються аварії. Іноді система мережам їх не показує і дізнатися про них вони можуть тільки із заявки від користувачів. До того вважатимуть, що все в порядку. Тому, якщо на ресурсах ДТЕК Київські електромережі є інформація, що у вас світло є, а по факту його немає – повідомте про це колегам у цифрові канали», – зауважив гендиректор Yasno.

Коваленко зауважив, що на даний час ситуація з електропостачання у столиці залишається досить напруженою, особливо на правому березі міста.

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За його словами, правий берег через пошкодження ключових точок не може отримувати значні обсяги потужності. В той час як на лівому березі Києва ситуація трохи краща, адже там потужність електромереж збільшується.

Нагадаємо, через дефіцит електроенергії у Києві припинить роботу наземний електротранспорт – трамваї та тролейбуси.

Раніше влада повідомила, коли покращиться ситуація зі світлом на Київщині.