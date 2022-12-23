У Києві припинять роботу два види громадського транспорту – Кличко

На всіх маршрутах наземного електротранспорту у столиці відтепер курсують автобуси

Через дефіцит електроенергії у Києві припинить роботу наземний електротранспорт – трамваї та тролейбуси. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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«Через дефіцит електроенергії ми ухвалили рішення щодо припинення роботи наземного електротранспорту столиці – трамваїв та тролейбусів. На всіх маршрутах наземного електротранспорту відтепер курсують автобуси», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для того, щоб забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, випущено 222 автобуси.

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«Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 – на заміну трамваїв. Загалом сьогодні на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. Це – весь рухомий склад автобусів, що є в наших автопарках», – додав мер.

Крім того, перевезення забезпечують і приватні перевізники – на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.

Метро в Києві працює. Наразі відкриті 50 станцій із 52. Дві станції – «Гідропарк» і «Дніпро» – тимчасово закриті.

Раніше влада повідомила, коли покращиться ситуація зі світлом на Київщині.