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Влада повідомила, коли покращиться ситуація зі світлом на Київщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Влада повідомила, коли покращиться ситуація зі світлом на Київщині
У Білій Церкві, Василькові та Фастові енергетикам вдалося вже вийти на графік вимкнень 4/4
фото ілюстративне

Ситуація з електроенергією на Київщині може покращитися вже за 2-3 дні

Дефіцит електроенергії на Київщині складає близько 50%. Відновлювальні роботи на пошкоджених енергетичних мережах тривають без перерви та цілодобово. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олексій Кулеба.

«Найскладніша ситуація в Бучанському, Броварському та частково Бориспільському районах. Там громади вже заживлені, але через масштабні пошкодження світло подається на 2-4 години, вимикається на 6-10 годин», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Білій Церкві, Василькові та Фастові енергетикам вдалося вже вийти на графік вимкнень 4/4. Подібний графік й у Вишгородському районі. В інших населених пунктах пріоритетно заживлені лікарні, системи водо- і теплопостачання та інші об’єкти критичної інфраструктури.

«Наголошую, поступово електропостачання відновлюється. Завдання для енергетиків залишається незмінним – якнайшвидше вийти на зрозумілі та справедливі графіки подачі світла. Попередньо, за 2-3 дні чекаємо зміни ситуації на краще. Це за умови відсутності надзвичайних ситуацій», – додав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що дефіцит потужності в енергосистемі України станом на ранок 23 грудня дещо зменшився, однак все ще залишається суттєвим.

Теги: Україна Київщина електроенергія війна окупанти росія

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