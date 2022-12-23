Головна Світ Політика
search button user button menu button

Навальний: Українці вирублять світло спочатку у Курську та Білгороді, а потім і в Москві

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Навальний: Українці вирублять світло спочатку у Курську та Білгороді, а потім і в Москві
Фото: Facebook Олексія Навального

«Удари по цивільній інфраструктурі демострують безпорадність російської армії»

Ув'язнений російський опозиціонер Олексій Навальний засудив російські удари по енергетичній інфраструктурі України, а також спрогнозував, що Україна отримає моральне право так само вдарити по енергетиці Росії. Про це він написав у Facebook.

Навальний здивований тим, з якою зловтіхою та смакуванням пропагандисти Кремля (у його випадку - радіоточка у камері) розповідають про руйнування енергосистеми України.

«Прямо захлинаючись від радості, дали новини про те, скільки міст залишилося без світла, скільки людей без тепла, київське метро знову стоїть, а подробиці на кшталт «люди розігрівають їжу на свічках» заводять їх у помітний навіть за голосом екстаз», – написав він.

Опозиціонер не очікує від влади Росії та журналістів елементарного співчуття до мирних безневинних людей, які опинилися в жахливій ситуації, але дивується, чому вони не можуть глянути трохи у майбутнє і зрозуміти низку важливих наслідків з цих ударів.

«По-перше, ці удари по цивільній інфраструктурі демонструють зовсім не міць і молодецтво російської зброї, а навпаки, безпорадність російської армії. Зазнавши кількох великих поразок від військ, які вона нібито знищила ще рік тому, вона просто мститься цивільному населенню», – вважає Навальний.

Він наголосив, що населення України страждає, але військового сенсу в цих ударах немає. І найголовніше –Росія довбе українську енергосистему ракетами, які придумані (а часто й зроблені) ще в СРСР. А також іранськими дронами.

«Цими літаючими мопедами, які виявилися більш високотехнологічними, ніж усе, чим володіє російська армія через 23 роки під керівництвом верховного головнокомандувача Путіна», – акцентував увагу Навальний.

Опозиціонер додав, що Україна – держава науково і промислово розвинена, тож зможе створити щось не гірше за іранський літаючий мопед. І свідчення цього – те, що Україна, за його словами, змогла завдати ударів по аеродрому стратегічної авіації всередині Росії.

А оскільки Росія «маніакально нав'язує» тип війни з ударами по енергомережах, то незабаром росіяни можуть отримати відповідь, переконаний Навальний.

«У цю гру можна грати удвох. І тоді українці вирублять світло та тепло спочатку у Курську та Білгороді, потім у Воронежі, а потім і у Москві. Кому ми будемо скаржитись на те, що їжу дітям потрібно розігрівати на полум'ї свічки?» – ставить риторичне запитання російський опозиціонер.

Нагадаємо, Олексій Навальний – головний політичний в'язень Росії. Він повернувся до Росії після отруєння владою у січні 2021 року, де майже одразу ж ув'язнили.

До слова, Нагадаємо, у ніч на 5 грудня у країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили рашистів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники.

На обох аеродромах дислокується дальня авіації РФ. Під Рязанню розташований аеродром «Дягиляево», у Саратівській області – аеродром «Энгельс». Там, зокрема, базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці типу Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Головна відмінність літаків цього типу полягає в їхній здатності відправляти смертоносні крилаті ракети з відстані понад 1 тис. км. Українська сторона фіксувала задіяння таких бортів у Чорному та Каспійському морях для нанесення ударів крилатими ракетами на відстані понад 1 тис. км по містах України в будь-якій точці нашої держави.

 

Читайте також:

300 днів війни. Десять перемог України, які вразили увесь світ

Координати для ЗСУ: створено базу військових об'єктів РФ у Криму (фото, відео)

 

 

 

Теги: війна росія Олексій Навальний тероризм агресія окупація енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Навальний: Українці вирублять світло спочатку у Курську та Білгороді, а потім і в Москві
Навальний: Українці вирублять світло спочатку у Курську та Білгороді, а потім і в Москві
Путін знову кличе Лукашенка на переговори
Путін знову кличе Лукашенка на переговори
Бельгія та Люксембург деблокували для росіян €55 млрд
Бельгія та Люксембург деблокували для росіян €55 млрд
Військова допомога від Болгарії. Закон офіційно вступив у дію: що це означає 
Військова допомога від Болгарії. Закон офіційно вступив у дію: що це означає 
Україна на перших шпальтах: видання США масово відреагували на візит Зеленського 
Україна на перших шпальтах: видання США масово відреагували на візит Зеленського 
Німецький політик закликає передати Україні авіацію та активувати систему далекого радіолокаційного виявлення НАТО
Німецький політик закликає передати Україні авіацію та активувати систему далекого радіолокаційного виявлення НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Байден готовий зустрітись із Путіним, але є одна умова
30K
Путін здивований, що Зеленський відмовився з ним вести переговори
29K
Макрон різко відповів критикам «гарантій безпеки» для РФ
14K
Зеленський везе із США хороші новини, Путін божиться, що хоче припинити війну. Головне за 22 грудня
7189
Путін хоче зняти з себе відповідальність за війну в Україні – ISW
6552
У Москві горить військова частина (відео)

Новини

Голова Львівської ОВА вимагає покарати керівництво Львівської податкової
Вчора, 23:03
Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту