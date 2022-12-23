Навальний: Українці вирублять світло спочатку у Курську та Білгороді, а потім і в Москві

«Удари по цивільній інфраструктурі демострують безпорадність російської армії»

Ув'язнений російський опозиціонер Олексій Навальний засудив російські удари по енергетичній інфраструктурі України, а також спрогнозував, що Україна отримає моральне право так само вдарити по енергетиці Росії. Про це він написав у Facebook.

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Навальний здивований тим, з якою зловтіхою та смакуванням пропагандисти Кремля (у його випадку - радіоточка у камері) розповідають про руйнування енергосистеми України.

«Прямо захлинаючись від радості, дали новини про те, скільки міст залишилося без світла, скільки людей без тепла, київське метро знову стоїть, а подробиці на кшталт «люди розігрівають їжу на свічках» заводять їх у помітний навіть за голосом екстаз», – написав він.

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Опозиціонер не очікує від влади Росії та журналістів елементарного співчуття до мирних безневинних людей, які опинилися в жахливій ситуації, але дивується, чому вони не можуть глянути трохи у майбутнє і зрозуміти низку важливих наслідків з цих ударів.

«По-перше, ці удари по цивільній інфраструктурі демонструють зовсім не міць і молодецтво російської зброї, а навпаки, безпорадність російської армії. Зазнавши кількох великих поразок від військ, які вона нібито знищила ще рік тому, вона просто мститься цивільному населенню», – вважає Навальний.

Він наголосив, що населення України страждає, але військового сенсу в цих ударах немає. І найголовніше –Росія довбе українську енергосистему ракетами, які придумані (а часто й зроблені) ще в СРСР. А також іранськими дронами.

«Цими літаючими мопедами, які виявилися більш високотехнологічними, ніж усе, чим володіє російська армія через 23 роки під керівництвом верховного головнокомандувача Путіна», – акцентував увагу Навальний.

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Опозиціонер додав, що Україна – держава науково і промислово розвинена, тож зможе створити щось не гірше за іранський літаючий мопед. І свідчення цього – те, що Україна, за його словами, змогла завдати ударів по аеродрому стратегічної авіації всередині Росії.

А оскільки Росія «маніакально нав'язує» тип війни з ударами по енергомережах, то незабаром росіяни можуть отримати відповідь, переконаний Навальний.

«У цю гру можна грати удвох. І тоді українці вирублять світло та тепло спочатку у Курську та Білгороді, потім у Воронежі, а потім і у Москві. Кому ми будемо скаржитись на те, що їжу дітям потрібно розігрівати на полум'ї свічки?» – ставить риторичне запитання російський опозиціонер.

Нагадаємо, Олексій Навальний – головний політичний в'язень Росії. Він повернувся до Росії після отруєння владою у січні 2021 року, де майже одразу ж ув'язнили.

До слова, Нагадаємо, у ніч на 5 грудня у країні-терористці Росії відбулося кілька подій, які неабияк спантеличили рашистів. На аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинуло щонайменше троє людей, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники.

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На обох аеродромах дислокується дальня авіації РФ. Під Рязанню розташований аеродром «Дягиляево», у Саратівській області – аеродром «Энгельс». Там, зокрема, базуються стратегічні бомбардувальники-ракетоносці типу Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Головна відмінність літаків цього типу полягає в їхній здатності відправляти смертоносні крилаті ракети з відстані понад 1 тис. км. Українська сторона фіксувала задіяння таких бортів у Чорному та Каспійському морях для нанесення ударів крилатими ракетами на відстані понад 1 тис. км по містах України в будь-якій точці нашої держави.

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