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    Хімічна атака в аеропорту «Бориспіль»: 50 чоловік звернулися за медичною допомогою

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    Хімічна атака в аеропорту «Бориспіль»: 50 чоловік звернулися за медичною допомогою

    Один чоловік доставлений в лікарню

    В аеропорту «Бориспіль» близько 50 осіб звернулися за медичною допомогою після викиду в повітря шкідливих речовин під час обробки полів.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

    Повідомляється, що один співробітник авіакомпанії SkyUp доставлений в лікарню.

    «Додатково з скаргами на погіршення самопочуття звернулося близько 50 осіб, медичний огляд яких проводиться на місці», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, аеропорт «Бориспіль» заявив про хімічну атаку. 21 жовтня близько 18:20 надійшла інформація в ДСНС про різкий запах аміаку в аеропорту «Бориспіль».

    В результаті цього з 20:00 виліт літаків з аеропорту «F» був припинений.

    Відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС здійснено забір проб повітря для встановлення наявності небезпечних речовин. За результатами замірів встановлено наявність в повітрі аміаку (без перевищення граничнодопустимих концентрацій).

    Станом на 20:11 за інформацією змінного начальника ДП МА «Бориспіль» роботу аеропорту відновлено.

    До слова, у Німеччині страйк бортперсонала дочірніх підприємств авіакомпанії Lufthansa призвів до скасування десятків авіарейсів у ряді німецьких аеропортів.

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