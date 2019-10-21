Хімічна атака в аеропорту «Бориспіль»: 50 чоловік звернулися за медичною допомогою
Один чоловік доставлений в лікарню
В аеропорту «Бориспіль» близько 50 осіб звернулися за медичною допомогою після викиду в повітря шкідливих речовин під час обробки полів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Повідомляється, що один співробітник авіакомпанії SkyUp доставлений в лікарню.
«Додатково з скаргами на погіршення самопочуття звернулося близько 50 осіб, медичний огляд яких проводиться на місці», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, аеропорт «Бориспіль» заявив про хімічну атаку. 21 жовтня близько 18:20 надійшла інформація в ДСНС про різкий запах аміаку в аеропорту «Бориспіль».
В результаті цього з 20:00 виліт літаків з аеропорту «F» був припинений.
Відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС здійснено забір проб повітря для встановлення наявності небезпечних речовин. За результатами замірів встановлено наявність в повітрі аміаку (без перевищення граничнодопустимих концентрацій).
Станом на 20:11 за інформацією змінного начальника ДП МА «Бориспіль» роботу аеропорту відновлено.
До слова, у Німеччині страйк бортперсонала дочірніх підприємств авіакомпанії Lufthansa призвів до скасування десятків авіарейсів у ряді німецьких аеропортів.