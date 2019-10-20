У Німеччині через страйки скасували десятки авіарейсів



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Серед страйкуючих - співробітники авіакомпаній SunExpress, Lufthansa CityLine, Eurowings і Germanwings

Порушено графік сотень рейсів у Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі, Кельні, Штутгарті, Берліні та Гамбурзі

У Німеччині страйк бортперсонала дочірніх підприємств авіакомпанії Lufthansa призвів до скасування десятків авіарейсів у ряді німецьких аеропортів.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що серед страйкуючих - співробітники авіакомпаній SunExpress, Lufthansa CityLine, Eurowings і Germanwings. Порушено графік сотень рейсів у Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі, Кельні, Штутгарті, Берліні та Гамбурзі.

Заступник голови профспілки Ufo Даніель Флор, страйк буде продовжено до півночі, 21 жовтня.

Страйк організувала профспілка працівників Ufo, який знаходиться в тривалому тарифному конфлікті з Lufthansa. Профспілка вимагає збільшення зарплати і поліпшення умов праці для співробітників авіакомпанії.

До слова, Працівники британської пошти збираються страйкувати на Різдво.