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    У Німеччині через страйки скасували десятки авіарейсів

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    Серед страйкуючих - співробітники авіакомпаній SunExpress, Lufthansa CityLine, Eurowings і Germanwings - У Німеччині через страйки скасували десятки авіарейсів
    Серед страйкуючих - співробітники авіакомпаній SunExpress, Lufthansa CityLine, Eurowings і Germanwings

    Порушено графік сотень рейсів у Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі, Кельні, Штутгарті, Берліні та Гамбурзі

    У Німеччині страйк бортперсонала дочірніх підприємств авіакомпанії Lufthansa призвів до скасування десятків авіарейсів у ряді німецьких аеропортів.

    Про це повідомляє DW.

    Зазначається, що серед страйкуючих - співробітники авіакомпаній SunExpress, Lufthansa CityLine, Eurowings і Germanwings. Порушено графік сотень рейсів у Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі, Кельні, Штутгарті, Берліні та Гамбурзі.

    Заступник голови профспілки Ufo Даніель Флор, страйк буде продовжено до півночі, 21 жовтня.

    Страйк організувала профспілка працівників Ufo, який знаходиться в тривалому тарифному конфлікті з Lufthansa. Профспілка вимагає збільшення зарплати і поліпшення умов праці для співробітників авіакомпанії.

    До слова, Працівники британської пошти збираються страйкувати на Різдво.

    Німеччина профспілка літак аеропорт авіаперевезення страйк
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