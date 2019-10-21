Жителів Києва заспокоїли: у повітрі немає критичних перевищень шкідливих речовин



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У понеділок, 21 жовтня, у Києві та Київській області спостерігався сильний туман

У столиці цілодобово працює пересувна лабораторія муніципальної аварійно-рятувальної служби

У Києві здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря: працює пересувна лабораторія комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку», а також постійно працює Центральна геофізична лабораторія імені Бориса Срезневського.

У разі виявлення гранично допустимих концентрацій міська влада здійснюватиме оперативне реагування та інформуватиме жителів міста.

Про це йшлося 21 жовтня під час прес-брифінгу за участю начальника Управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації Романа Ткачука та заступника начальника Управління екології та природних ресурсів Олександра Савченка.

За словами Савченка, є кілька причин утворення смогу в столиці: автомобільні гази, продукти горіння через спалення сміття та листя на присадибних ділянках та діяльність підприємств.

«Зважаючи на інверсію повітря (температурний режим, коли повітряні маси знаходяться в приземному шарі атмосферного повітря у зв’язку з перепадами температури), ми спостерігаємо нинішню ситуацію. Спалювання трави, листя є надзвичайно шкідливим чинником і погано впливає на стан повітря. Тому ми радимо жителям приватного сектору не робити цього, і громадяни мають викликати правоохоронні органи, якщо фіксують такі багаття», – пояснив Савченко, якого цитує пресслужба КМДА.

У свою чергу Ткачук заявив, що цілодобово працює пересувна лабораторія муніципальної аварійно-рятувальної служби. «Ми фіксуємо перевищення шкідливих речовин безпосередньо неподалік місць загоряння, проїжджої частини. Однак критичних перевищень наші лабораторії не фіксують. Крім того, ми протягом дня маємо перепади температур та відсутність вітру для розсіювання продуктів горіння. Вкупі ці фактори і створюють ту картину, що ми бачимо на вулиці», - сказав чиновник.

Нагадаємо, у понеділок, 21 жовтня, у Києві та Київській області спостерігався сильний туман.

Також повідомлялося, що у селі Романків в Обухівському районі Київщини горить понад 1,4 га торфовищ. Через погодні умови та велику площу загоряння спостерігається погіршення повітря у Голосіївському районі Києва.