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    Аеропорт «Бориспіль» заявляє про хімічну атаку. Обслуговування пасажирів призупинено (Оновлено)

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    <p>Пасажирів просять слідкувати за розкладом на онлайн-табло аеропорту</p> - Аеропорт «Бориспіль» заявляє про хімічну атаку. Обслуговування пасажирів призупинено (Оновлено)

    Пасажирів просять слідкувати за розкладом на онлайн-табло аеропорту

    Фото: Facebook Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

    У зоні діяльності аеропорту відбулося вивільнення шкідливих речовин через обробку полів поблизу аміакомісткими речовинами

    Ввечері у понеділок, 21 жовтня, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» призупинив обслуговування в терміналах через надзвичайну подію.

    Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

    «У зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами, за попередніми оцінками, відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин. На даний час в аеропорту працює комісія Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До отримання висновків за результатами її роботи обслуговування в терміналах аеропорту призупинено», - заявили в пресслужбі.

    Пасажирів просять слідкувати за розкладом на онлайн-табло аеропорту.

    Оновлено. За результатами висновків фахівців ДСНС в аеропорту «Бориспіль» повідомляємо, що якість повітря відповідає допустимим нормам. Діяльність аеропорту відновлено. Аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі.

    У зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами за попередніми оцінками відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин.

    До слова, у Німеччині страйк бортперсонала дочірніх підприємств авіакомпанії Lufthansa призвів до скасування десятків авіарейсів у ряді німецьких аеропортів.

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