Аеропорт «Бориспіль» заявляє про хімічну атаку. Обслуговування пасажирів призупинено (Оновлено)
Пасажирів просять слідкувати за розкладом на онлайн-табло аеропорту
У зоні діяльності аеропорту відбулося вивільнення шкідливих речовин через обробку полів поблизу аміакомісткими речовинами
Ввечері у понеділок, 21 жовтня, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» призупинив обслуговування в терміналах через надзвичайну подію.
Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту «Бориспіль».
«У зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами, за попередніми оцінками, відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин. На даний час в аеропорту працює комісія Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До отримання висновків за результатами її роботи обслуговування в терміналах аеропорту призупинено», - заявили в пресслужбі.
Пасажирів просять слідкувати за розкладом на онлайн-табло аеропорту.
Оновлено. За результатами висновків фахівців ДСНС в аеропорту «Бориспіль» повідомляємо, що якість повітря відповідає допустимим нормам. Діяльність аеропорту відновлено. Аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі.
У зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами за попередніми оцінками відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин.
До слова, у Німеччині страйк бортперсонала дочірніх підприємств авіакомпанії Lufthansa призвів до скасування десятків авіарейсів у ряді німецьких аеропортів.