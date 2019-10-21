Аеропорт «Бориспіль» заявляє про хімічну атаку. Обслуговування пасажирів призупинено (Оновлено)



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Пасажирів просять слідкувати за розкладом на онлайн-табло аеропорту Фото: Facebook Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

У зоні діяльності аеропорту відбулося вивільнення шкідливих речовин через обробку полів поблизу аміакомісткими речовинами

Ввечері у понеділок, 21 жовтня, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» призупинив обслуговування в терміналах через надзвичайну подію.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

«У зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами, за попередніми оцінками, відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин. На даний час в аеропорту працює комісія Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До отримання висновків за результатами її роботи обслуговування в терміналах аеропорту призупинено», - заявили в пресслужбі.

Пасажирів просять слідкувати за розкладом на онлайн-табло аеропорту.

Оновлено. За результатами висновків фахівців ДСНС в аеропорту «Бориспіль» повідомляємо, що якість повітря відповідає допустимим нормам. Діяльність аеропорту відновлено. Аеропорт «Бориспіль» працює в штатному режимі.

У зв’язку з обробкою полів у зоні діяльності аеропорту та навколишній місцевості аміакомісткими речовинами за попередніми оцінками відбулося вивільнення летючих шкідливих речовин.

До слова, у Німеччині страйк бортперсонала дочірніх підприємств авіакомпанії Lufthansa призвів до скасування десятків авіарейсів у ряді німецьких аеропортів.