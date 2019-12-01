У Єгипті обвалилася стіна старовинної церква, є жертви



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У Єгипті впала західна стіна старовинної церкви при монастирі Святої Фани Фото: Ahram

Коптська православна церква висловила співчуття сім'ям загиблих

У Єгипті три людини загинули і ще четверо постраждали в результаті обвалення частини стіни древньої християнської церкви.

Про це 1 грудня повідомляє видання Ahram.

«Три людини загинули, а четверо інших отримали травми в неділю у результаті обвалення західної стіни старовинної церкви при монастирі Святої Фани, Малавской єпархії у провінції Мінья Верхнього Єгипту», - розповіли в Коптській православній церкві.

Наразі триває розслідування причин трагічного інциденту.

Коптська православна церква висловила співчуття сім'ям загиблих і молитвою побажала постраждалим якнайшвидшого одужання.

До слова, у жовтні президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі продовжив на три місяці дію режиму надзвичайного стану, який ввели в країні два з половиною роки тому.