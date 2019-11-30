Вселенський патріарх Варфоломій прийняв у Стамбулі делегацію УПЦ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Архієпископ УПЦ Євстратій та Вселенський патріарх Варфоломій Фото: Рomisna.info

Офіційну делегацію Української православної церкви супроводжувала група паломників з Волині

У п’ятницю, 29 листопада, у Стамбул, де розташована резиденція Вселенського патріарха Варфоломія, прибула офіційна делегація та паломники з помісної Української православної церкви.

Про це повідомляє пресслужба УПЦ.

«З благословіння Блаженнійшого митрополита Епіфанія його офіційний представник, заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій прибув до Вселенського патріархату з нагоди свята на честь апостола Андрія Первозванного», -йдеться у повідомленні.

Євстратія супроводжував працівник Київської митрополії диякон Михаїл Омельян. Архієпископ передав щиросердні вітання Його Всесвятості від Епіфанія і подарував видання про Українську Церкву.

У Вселенській Патріархії також з паломницьким візитом перебувають духовенство та віряни Волинської єпархії на чолі з митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом.

Після зустрічі з Варфоломієм делегація УПЦ, а також паломники з Волині разом із митрополитом Михаїлом взяли участь у церемонії зустрічі Блаженнійшого Папи і Патріарха Олександрійського і всієї Африки Феодора ІІ та у святковому вечірньому богослужінні в Патріаршому храмі святого Георгія на Фанарі.

Після завершення богослужіння владика Євстратій виголосив вітальне слово на адресу Блаженнійшого Олександрійського Патріарха Феодора, у якому від імені Митрополита Епіфанія склав щиру подяку за співпрацю та визнання Української Церкви.

«Ми знаємо, що Україна по-особливому перебуває у Вашому серці, так само і Ваше Блаженство по-особливому перебуває й у наших серцях. І ми бажаємо Вам многих і благословенних літ служіння! Вперше Ви пом’янули у Диптиху Українську Церкву в день Архістратига Михаїла, і це є зовсім не випадково, адже святий Архістратиг Михаїл є небесним покровителем нашої столиці, міста Києва, а також кафедральний храм предстоятеля Української Церкви названий на його честь. Тож нехай полум’яний меч Архістратига Михаїла захищає Вас і святу Олександрійську Церкву від усіх ворогів!», – йшлося у зверненні.

На пам’ять про першу спільну молитву патріарху Феодору ІІ паломники передали українську ікону святителя Луки Кримського, створену волинськими майстрами.

Зазначимо, що абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

Днями ім'я глави Української православної церкви Єпіфанія вперше вшанували на літургії, яку відслужив ієрарх Болгарської православної церкви.

Раніше патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ надіслав листа на адресу Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, яким висловив братню підтримку.

8 листопада Олександрійський патріархат фактично визнав Православну церкву України. «Сьогодні, 8 листопада, патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ під час літургії в день Собору Архістратига Михаїла (за новим стилем) у храмі на його честь у столиці Єгипту під час божественної літургії поминав ім‘я Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як предстоятеля автокефальної Православної церкви України», - написав речник Київської митрополії Євстратій Зоря.

Як повідомлялося раніше, Елладська церква визнала автокефалію ПЦУ.

До слова, Православна церква України нараховує вже сім тисяч парафій.

Також нагадаємо, що митрополит Епіфаній зробив важливу заяву щодо святкування Різдва. За його словами, зараз важко уявити, скільки часу потрібно, щоб змінити святкування цього великого свята з звичного українцям дня 7 січня. Також Епіфаній попросив українців не забувати молитися про воїнів, які захищають Донбас, а також тих людей, хто проживає на окупованих територіях.