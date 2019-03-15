Експерти розповіли про останні міграційні тенденції в Україні трансляція



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Серед питань у фокусі - трудова міграція

Сьогодні, 15 березня, у прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Міграційне обличчя України: останні тенденції»

Експерти з питань міграції ГО «Європа без бар’єрів» Ірина Сушко та Катерина Кульчицька розказали про основні міграційні тенденції в Україні за останній рік.

Трансляцію прес-конференції дивіться тут:

Зокрема, журналісти дізналися статистику в’їзду і виїзду з України. Про базові напрямки та головні законодавчі новації.

Також серед питань у фокусі - трудова міграція, реінтеграція трудових мігрантів, проблеми залучення робочої сили з інших країн, українці за кордоном та іноземці в Україні.

Зазначимо, що поліція минулого року викрила 249 груп нелегалів в Україні.

Зазначимо, що 1 березня в Україні стартувала спецоперація «Мігрант»