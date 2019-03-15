  1. Головна
  2. Главком-ТВ

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Главком-ТВ

    Експерти розповіли про останні міграційні тенденції в Україні

    трансляція
    • Розсилка
    Експерти розповіли про останні міграційні тенденції в Україні

    Серед питань у фокусі - трудова міграція

    Сьогодні, 15 березня, у прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Міграційне обличчя України: останні тенденції»

    Експерти з питань міграції ГО «Європа без бар’єрів» Ірина Сушко та Катерина Кульчицька розказали про основні міграційні тенденції в Україні за останній рік.

    Трансляцію прес-конференції дивіться тут: 

    Зокрема, журналісти дізналися статистику в’їзду і виїзду з України. Про базові напрямки та головні законодавчі новації.

    Також серед питань у фокусі - трудова міграція, реінтеграція трудових мігрантів, проблеми залучення робочої сили з інших країн, українці за кордоном та іноземці в Україні.

    Зазначимо, що поліція минулого року викрила 249 груп нелегалів в Україні.

    Зазначимо, що 1 березня в Україні стартувала спецоперація «Мігрант»

    Європа мігранти іноземці українці поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ