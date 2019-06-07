Іноземець посеред вулиці пограбував киянина (фото)



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Затриманий - 20-річний уродженець іншої країни Фото: Нацполіція

Зловмисник витягнув із кишені потерпілого телефон та намагався втекти на автомобілі

Під час відпрацювання території Солом’янського району співробітники оперативно-пошукового відділу столичної поліції помітили підозрілого хлопця, який весь час озирався, а, побачивши правоохоронців, почав тікати. Незнайомець підбіг до своєї автівки та хотів поїхати, однак його затримали поліцейські.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, відразу після цього до правоохоронців звернувся 19-річний потерпілий. Він пояснив, що коли повертався додому, до нього підійшов невідомий та почав з ним сперечатися. Молодик намагався уникнути конфліктної ситуації, однак правопорушник почав його штовхати та непомітно витягнув у нього мобільний телефон.

У фігуранта виявили викрадений гаджет, який повернули потерпілому.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 20-річний уродженець іншої країни, який тимчасово працював у столиці. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.