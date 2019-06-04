На Київщині поліція затримала серійного крадія церковного майна (фото)



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Церковне майно поліцейські вилучили Фото: Нацполіція

Правоохоронці перевіряють причетність чоловіка ще до 74 крадіжок церковного майна

Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу, яка здійснила крадіжку церковного майна в декількох релігійних установах Київської області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції Київщини.

Крадієм виявився 30-річний мешканець Харкова, раніше судимий за аналогічні злочини.

Правоохоронці перевіряють причетність чоловіка ще до 74 крадіжок церковного майна в області.

Деякі викрадені ікони вже впізнали священнослужителі. Так, наприклад, священнослужитель зі Святоуспенської церкви в селі П’ятигори Тетіївського району впізнав викрадену стародавню дерев’яну ікону Божої матері-Скоропослушниці на мішковинному полотні, яка має золоте напилення та важить близько 40 кг.

Церковне майно поліцейські вилучили. Слідчими розслідуються матеріали кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Раніше повідомлялося, що ха добу у Київській області сталося кілька крадіжок церковного майна.