  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині поліція затримала серійного крадія церковного майна (фото)

    • Розсилка
    Церковне майно поліцейські вилучили - На Київщині поліція затримала серійного крадія церковного майна (фото)
    Церковне майно поліцейські вилучили
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці перевіряють причетність чоловіка ще до 74 крадіжок церковного майна

    Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу, яка здійснила крадіжку церковного майна в декількох релігійних установах Київської області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції Київщини.

    Крадієм виявився 30-річний мешканець Харкова, раніше судимий за аналогічні злочини.

    Правоохоронці перевіряють причетність чоловіка ще до 74 крадіжок церковного майна в області.

    Читайте також

    Деякі викрадені ікони вже впізнали священнослужителі. Так, наприклад, священнослужитель зі Святоуспенської церкви в селі П’ятигори Тетіївського району впізнав викрадену стародавню дерев’яну ікону Божої матері-Скоропослушниці на мішковинному полотні, яка має золоте напилення та важить близько 40 кг.

    Церковне майно поліцейські вилучили. Слідчими розслідуються матеріали кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    На Київщині поліція затримала серійного крадія церковного майна (фото)
    На Київщині поліція затримала серійного крадія церковного майна (фото)
    На Київщині поліція затримала серійного крадія церковного майна (фото)
    На Київщині поліція затримала серійного крадія церковного майна (фото)
    На Київщині поліція затримала серійного крадія церковного майна (фото)

    Раніше повідомлялося, що ха добу у Київській області сталося кілька крадіжок церковного майна.

    Читайте також
    церква пограбування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ